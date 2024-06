Days of Play di PlayStation Store: i migliori giochi sotto i 10 euro

Nelle scorse ore, le offerte dei Days of Play sono arrivate anche sulle pagine di PlayStation Store, con tagli di prezzo per oltre 900 videogiochi, come vi ha raccontato il nostro Francesco Corica nella notizia dedicata.

Come di consueto, siamo allora andati a caccia sullo store digitale per segnalarvi i giochi più interessanti in offerta che costano meno di 10 euro, per aiutarvi a recuperare qualche titolo meritevole a un prezzo mini.

Advertisement

Di seguito, quindi, trovate la lista delle nostre segnalazioni per i giochi più interessanti.

Se avete bisogno di acquistare credito da spendere su PlayStation Store, vi segnaliamo che potete trovarlo su Instant Gaming.

Days of Play - PlayStation Store | I migliori giochi sotto i 10 euro

Monster Hunter World a 9,99€ anziché 19,99€

a 9,99€ anziché 19,99€ Star Wars Battlefront 2 a 5,99€ anziché 19,99€

a 5,99€ anziché 19,99€ Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ Metro Exodus a 4,49€ anziché 29,99€

a 4,49€ anziché 29,99€ Civilization VI a 2,99€ anziché 29,99€

a 2,99€ anziché 29,99€ Little Nightmares 2 a 9,89€ anziché 29,99€

a 9,89€ anziché 29,99€ Mafia: Definitive Edition a 9,99€ anziché 29,99€

a 9,99€ anziché 29,99€ Assetto Corsa Ultimate Edition a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ LEGO Harry Potter Collection a 7,99€ anziché 39,99€

a 7,99€ anziché 39,99€ Rise of the Tomb Raider a 5,99€ anziché 29,99€

a 5,99€ anziché 29,99€ Tomb Raider: Definitive Edition a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Control Ultimate Edition a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ BioShock: The Collection a 9,99€ anziché 49,99€

a 9,99€ anziché 49,99€ Wolfenstein II: The New Colossus a 5,99€ anziché 39,99€

a 5,99€ anziché 39,99€ Darkest Dungeon a 4,39€ anziché 21,99€

a 4,39€ anziché 21,99€ Dishonored 2 a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Wolfenstein: The New Order a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ The Evil Within a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ Prey a 5,99€ anziché 29,99€

a 5,99€ anziché 29,99€ Deus Ex: Mankind Divided a 4,49€ anziché 29,99€

a 4,49€ anziché 29,99€ The Talos Principle a 4,49€ anziché 29,99€

a 4,49€ anziché 29,99€ Torchlight II a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Torchlight III a 7,99€ anziché 39,99€

Le promozioni, vi ricordiamo, rimarranno attive fino al prossimo 12 giugno, quindi avete ancora qualche giorno per decidere cosa acquistare. Per la lista completa dei giochi in sconto, date un'occhiata a PlayStation Store.