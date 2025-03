Split Fiction è andato a caccia di Monster Hunter Wilds su Metacritic

Il 2025 dei videogiochi sembra essere partito con il piede giusto, perché Split Fiction è riuscito a superare addirittura Monster Hunter Wilds su Metacritic.

L'aggregatore di recensioni ha infatti restituito il verdetto della critica per quanto riguarda il nuovo titolo di Hazelight, studio guidato dall'eclettico Josef Fares.

Split Fiction sembra infatti aver colpito nel segno, con un imperioso 91 di Metacritic contro il 90 di Monster Hunter Wilds nel momento in cui scrivo (lo potete vedere qui).

Prima che cominciate a intasare la sezione commenti sì, è evidente che la differenza è davvero minima, ma è il risultato quello che conta. È fortemente simbolico che un progetto come questo sia riuscito a superare, pur di poco, un colosso come Monster Hunter Wilds.

Il titolo di Fares è attualmente il gioco con la media voti più alta tra le produzioni uscite nel 2025, e questo è un segnale importante.

It Takes Two, il precedente lavoro di Hazelight, era riuscito anche a diventare gioco dell'anno ai The Game Awards, collezionando anche tanti altri premi nei mesi successivi. Succederà anche con Split Fiction?

Nonostante questo successo critico, Monster Hunter Wilds di Capcom ha fatto registrare numeri impressionanti sul fronte delle vendite, raggiungendo 8 milioni di copie vendute nei primi tre giorni.

Questi dati mettono in luce due tipologie di successi differenti: da un lato, Split Fiction conferma l’eccellenza creativa di Hazelight; dall’altro, Monster Hunter Wilds dimostra ancora una volta la forza commerciale del franchise di Capcom, capace di attrarre milioni di giocatori in tutto il mondo (non senza problemi e polemiche).

Sarà interessante vedere come si evolveranno le vendite di entrambi i titoli nel lungo periodo e se Split Fiction riuscirà a imporsi anche sul fronte commerciale, magari grazie al passaparola e a eventuali aggiornamenti post-lancio. Non che manchi la base per diventare un successo, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione.