Da ora potete giocare grandi classici gratis, su Steam Deck

Con lo Steam Deck OLED in circolazione, giocare ai titoli AAA non è mai stato così facile. Tuttavia, perché giocare ad alcuni dei migliori giochi per PC, quando invece potreste giocare ai giochi DOS sulla vostra console portatile?

Del resto, Valve ha da poco lanciato una nuova versione di Steam Deck con più spazio di archiviazione, uno schermo OLED e una migliore durata della batteria.

Ora, sia che siate intenditori di giochi retrò, sia che vogliate solo una scusa in più per prendere il vostro Deck, DOS_Deck è un sito nuovo di zecca che vi permette di giocare ai giochi PC di un tempo direttamente sulla vostra handheld (via PCGamesN).

DOS_deck permette di giocare ai giochi MS-DOS direttamente sullo Steam Deck o attraverso il browser del PC, e utilizza l'interfaccia di Steam per creare un'esperienza senza soluzione di continuità.

Il layout è quasi identico all'interfaccia utente di Steam Deck, con i bordi neri, lo sfondo grigio e il modo in cui i giochi sono disposti.

Secondo TH, il progetto si ispira all'emulatore DOSBox e alla porta JS-DOS per browser, per consentire di giocare a una serie di giochi gratuiti, originariamente rilasciati sul sistema operativo a 16 bit.

Mentre DOS_deck funziona essenzialmente come un emulatore, i giochi in questione sono shareware, demo e altri titoli che sono stati resi disponibili gratuitamente dai rispettivi editori e studi. Quindi, non preoccupatevi, non parliamo di copie pirata.

Sebbene al momento sia disponibile solo un piccolo pacchetto di giochi attraverso DOS_deck, il creatore del progetto, Martin Kool, prevede di aggiungerne altri in futuro. Come si legge sulla pagina ufficiale dosdeck su Reddit, le versioni shareware di giochi del calibro di Duke Nukem 3D, Descent e la demo dell'originale Grand Theft Auto sono alcuni dei giochi in arrivo.

Se siete quindi particolarmente nostalgici o semplicemente volete sperimentare con il vostro Steam Deck OLED appena acquistato, attraverso una serie di passaggi facili da seguire, potete far funzionare DOS_deck sul vostro device.

Se volete approfittare del taglio di prezzo sulla Steam Deck originale, sappiate che potete trovare la console portatile anche su Amazon al prezzo più basso possibile.