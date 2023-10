Cyberpunk 2077, una feature nascosta può rendere V "maldestro"

Con l'uscita della patch 2.0 e della relativa espansione Phantom Liberty, diversi fan hanno deciso di riscoprire Cyberpunk 2077 e ricominciare l'avventura, magari provando anche una build diversa rispetto alla loro prima esperienza.

Esistono infatti diversi modi con cui potremo personalizzare il nostro V, a partire dalle abilità speciali fino al Cyberware da installare: tutte opzioni in grado di premiare approcci diversi e rendere ogni gameplay davvero personale.

Qualche giocatore potrebbe però aver deciso di puntare maggiormente su un approccio diretto e ignorare il più possibile la freddezza, sia per evitare risposte nei dialoghi potenzialmente aggressive che per ignorare un approccio stealth.

Ciò che molti fan di Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon) non si aspettavano, tuttavia, è che una freddezza eccessivamente bassa può rendere il nostro protagonista non poco maldestro.

Di conseguenza, non solo potrebbe rivelarsi praticamente impossibile muoversi nell'ombra, ma anche essere atletici alla luce del sole: come segnalato da TheGamer, molti fan stanno scoprendo soltanto in queste ore un piccolo easter egg nascosto da CD Projekt, che può raramente causare al nostro V di inciampare casualmente, senza alcun reale ostacolo.

Un evento che naturalmente potrebbe essere frustrante qualora capitasse spesso, ma fortunatamente si tratta soltanto di una circostanza estremamente rara, al punto che molti utenti hanno completato il gioco senza averla mai vista neanche una volta.

In ogni caso, sembra che questo easter egg sia causato proprio da una build con pochissimi punti in Freddezza: di sicuro è bizzarro pensare che quello che mira a diventare il "miglior mercenario di Night City" possa essere beccato a faticare a reggersi in piedi durante una corsa. Se volete evitarlo, allora vi conviene ricordarvi di aumentarla alla prima occasione.

Non è comunque la prima volta che CD Projekt inserisce easter egg divertenti per tenere conto delle scelte dei fan: un evento ancora più folle può verificarsi durante uno dei finali di Phantom Liberty, sbloccando un "finale segreto" che non va a finire bene per V.

Ricordiamo che il team di sviluppo ha già annunciato l'arrivo della patch 2.02, che risolverà uno dei bug più odiati del gioco: per molti giocatori potrebbe infatti essere impossibile finire la Path of Glory, a causa di una morte istantanea inevitabile.

Sarà risolto allo stesso tempo anche l'errore che rendeva diverse abilità passive inutilizzabili in determinate circostanze.