A distanza di anni dall’uscita, la community di Cyberpunk 2077 continua a scoprire segreti e particolari che aggiungono profondità a una storia già ricca di colpi di scena. L’ultimo dettaglio emerso riguarda il tradimento di Dex Deshawn, uno dei momenti chiave che segnano la vita di V, il protagonista del gioco di CD Projekt Red.

Chiunque abbia giocato ricorda bene la sequenza: dopo una missione andata male, Dex non trova altra soluzione se non sparare a bruciapelo alla testa di V, in un gesto che tradisce ogni fiducia costruita fino a quel momento. Ma alcuni fan hanno notato come il gioco, in realtà, avesse lasciato piccoli segnali già prima che tutto accadesse.

Il primo indizio è legato all’auto con cui Dex accompagna V al loro primo incontro. Il veicolo presenta le cosiddette “suicide doors”, portiere che si aprono all’indietro. Un dettaglio apparentemente estetico, che però alcuni giocatori hanno interpretato come una metafora: accettare di salire su quella macchina equivale a firmare la propria condanna.

Un altro particolare riguarda Misty, la medium che accompagna spesso il protagonista. A un certo punto mette in guardia V con un consiglio: «stai lontano dal rosso». E proprio al momento decisivo Dex si presenta con abiti rossi sgargianti, come un presagio che anticipa il suo tradimento.

Non è chiaro se CD Projekt Red abbia davvero pensato a questi dettagli come foreshadowing intenzionale o se si tratti di coincidenze fortunate. Tuttavia, la community ha accolto con entusiasmo queste teorie, sottolineando come il gioco riesca ancora a sorprendere anche dopo più run. Alcuni fan parlano di “colpi di genio”, altri invece ipotizzano semplicemente che siano stati piccoli tocchi di stile rimasti in secondo piano.

Quel che è certo è che Cyberpunk 2077 continua a rivelarsi un titolo denso di sfumature e misteri, capace di mantenere viva la discussione a distanza di anni dal lancio. E con il seguito già in pre-produzione, è inevitabile chiedersi quanti altri segreti, citazioni e indizi nascosti CD Projekt Red deciderà di disseminare nel prossimo capitolo della saga.