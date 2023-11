Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è un trionfo: lo ha scaricato 1 giocatore su 5

Cyberpunk 2077 è decisamente riuscito a riconquistare la fiducia dei suoi utenti, dopo un lancio iniziale notoriamente problematico su console: l'impegno del team di sviluppo durante gli scorsi anni è stato premiato con quella che potremmo definire una "redenzione", culminata con l'ambiziosa e profonda espansione Phantom Liberty.

Il DLC, che sarà incluso nell'imminente Ultimate Edition confermata proprio pochi giorni fa (e che potete già prenotare su Amazon), è uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati da CD Projekt, che già ci aveva abituato a espansioni di altissimo livello con The Witcher 3.

Phantom Liberty ci propone una nuova ambientazione dentro Night City e una spy story estremamente avvincente, che ha già conquistato pubblico e critica dando nuova vita a questo grande gioco di ruolo open world.

E il pubblico ha dimostrato di aver apprezzato tutta la cura per i dettagli e gli aggiornamenti proposti fino a questo momento, come dimostrato dai dati ufficiali di vendita: CD Projekt ha infatti comunicato che Phantom Liberty ha già venduto almeno 4.3 milioni di copie dal lancio.

Tenuto conto anche delle vendite complessive del gioco base, significa che quasi 1 giocatore su 5 di Cyberpunk 2077 — o il 20%, per usare la terminologia scelta dallo studio — ha scelto di acquistare l'espansione Phantom Liberty.

Numeri decisamente elevati per quello che resta un DLC assolutamente non obbligatorio per godersi la storia di V e considerando che è disponibile solo su console next-gen e PC.

Questi numeri confermano ancora una volta la rinascita di Cyberpunk e la ritrovata fiducia nei confronti di CD Projekt, che adesso possono definitivamente gettarsi alle spalle il controverso lancio, pur imparando da questa esperienza per non commettere più quei grossolani errori, anche e soprattutto di comunicazione.

Ma se questa rinascita è stata possibile è stato grazie anche ai fan che non hanno mai smesso di credere a un gioco che meritava miglior sorte: un fatto di cui gli sviluppatori sono più che consapevoli, decidendo di ringraziarli dopo la rinascita.

Il team di CD Projekt ha spesso ammesso che non è stato affatto semplice gestire il post-lancio e rialzarsi, dato che erano «tutti distrutti». Fortunatamente, ora possiamo parlare di una vera e propria storia a lieto fine.