Cyberpunk 2, i fan hanno scelto la star perfetta (e viene da The Boys)

CD Projekt RED è ormai al lavoro anche sul sequel di Cyberpunk 2077, nome in codice Project Orion.

Il primo capitolo (che trovate su Amazon) ha ricevuto l'espansione Phantom Liberty, ed è quindi il momento di guardare al prossimo episodio.

Dopo che il quest designer di CD Projekt ha parlato della "sfida" di sviluppare Cyberpunk 2 con l'Unreal Engine, è il momento di andare oltre.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, i fan hanno scelto l'attore perfetto che dovrebbe prendere parte al sequel.

Quando si parla di un sequel di Cyberpunk 2077, i fan stanno discutendo su chi potrebbe interpretare l'iconico Morgan Blackhand, e si è pensato a Karl Urban.

Urban è uno degli attori più versatili nella cultura pop, visti i suoi ruoli in Thor, The Boys, Dredd, Il Signore degli Anelli e Star Trek.

La discussione è iniziata su Reddit e i fan sono decisamente d'accordo: il thread, iniziato da u/Seccion31, acclama Urban come «uno dei migliori attori da scegliere» e le risposte stanno fioccando.

«Sento che l'energia che ha in Dredd potrebbe davvero dare il meglio di sé nel ruolo di Morgan Blackhand», scrive un utente, mentre un altro risponde: «Diavolo, sì, Urban è un attore dannatamente bravo e sembra al 100% la parte».

I commenti positivi continuano a rincorrersi: «Karl Urban è un attore fantastico e farebbe fuori qualsiasi ruolo gli venga affidato».

Karl Urban è uno dei migliori caratteristi del momento e probabilmente coglierebbe al volo l'occasione di partecipare a un progetto del genere, vero CD Projekt?

Del resto, sempre Urban prenderà parte al prossimo live-action di Mortal Kombat 2, quindi mai dire mai.

Ciò che è in ogni caso assolutamente certo è che CDPR non vedeva l'ora di portarsi avanti con i lavori sul sequel.

Anche se non è chiaro ancora se Project Orion sarà solo ed esclusivamente in prima persona come il capitolo originale.