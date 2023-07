Cuffie gaming Trust con licenza Playstation a meno di 30€! Risparmi il 40%!

Se siete alla ricerca di un'esperienza sonora unica e di un comfort senza eguali, abbiamo qualcosa di speciale per voi: le cuffie Trust Gaming GXT 488 sono attualmente disponibili su Amazon a un prezzo straordinariamente competitivo.

Infatti, solitamente le cuffie Trust Gaming GXT 488 vengono proposte a 49,99€, ma oggi potete portarvele a casa a soli 29,90€, con uno sconto del 40% e un risparmio reale di 20€.

Le cuffie Trust Gaming GXT 488, concepite per i veri appassionati di gaming, vi avvolgeranno in un morbido abbraccio grazie ai suoi padiglioni soffici e modellabili, che si adattano perfettamente alle vostre orecchie. Ma non solo, l'archetto, rinforzato e regolabile, assicura una resistenza fuori dal comune, perfetta per le lunghe maratone di gioco.

Ma dove le cuffie Trust Gaming GXT 488 davvero eccellono è nel campo del suono, permettendovi di immergervi totalmente nell'universo dei vostri giochi preferiti grazie a degli altoparlanti da 50 mm che offrono un'esperienza audio di ottimo livello.

Utilizzare le cuffie Trust Gaming GXT 488 sarà un'esperienza intuitiva e senza problemi: basterà collegare semplicemente il cavo con jack audio da 3,5 mm al controller. E grazie al pratico telecomando incorporato, potrete regolare il volume o attivare la funzione mute del microfono senza interrompere la partita in corso.

