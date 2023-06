Cuffie gaming Sony INZONE H3 con uno sconto del 25%! Solo per oggi!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, mercoledì 21 giugno 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo le cuffie gaming Sony INZONE H3, che attualmente potete portarvi a casa a soli 59,99€, rispetto agli usuali 79,99€ di listino, per un risparmio reale di 20€ e uno sconto del 25%.

Le cuffie gaming Sony INZONE H3 supportano la tecnologia 360 Spatial Sound, così da permettere di localizzare i nemici nel gioco, anche se nascosti. L'audio viene trasformato da segnali stereo a 2 canali in un suono surround a 7.1 canali tramite il software INZONE Hub, fornendo un'esperienza immersiva. In più, l'app 360 Spatial Sound Personalizer è in grado di personalizzare l'audio spaziale in base alla forma dell'orecchio.

La struttura simmetrica delle cuffie gaming Sony INZONE H3, adattabile alla forma della testa, offre un audio preciso e un comfort ottimale. L'audio delle colonne sonore dei giochi è ottimizzato e i bassi potenti sono resi ultra realistici grazie ai canali sui padiglioni delle cuffie. Infine, la comodità è assicurata anche durante le lunghe sessioni di gioco grazie all'aderenza perfetta e alla ridotta pressione sui lati delle cuffie.

