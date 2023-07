Cuffie gaming MSI 7.1 a meno di 45 euro! Risparmi 30€!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato. Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi.

Tra i prodotti in offerta, spiccano le cuffie gaming MSI DS502, che potete acquistare a soli 44,99€ invece dei soliti 74,99€ di listino, con un risparmio reale di 30€. Un'opportunità da non perdere per acquistare un headset gaming di alta qualità a un prezzo scontato!

Le cuffie gaming MSI DS502 combinano un suono di alta qualità con un comfort superiore, rendendo le lunghe sessioni di gioco un vero piacere. Le cuffie gaming MSI DS502 sono dotate di un efficace sistema di suono surround virtuale 7.1, che fornisce un'esperienza audio coinvolgente e ricca di dettagli. Questo sistema permette ai giocatori di percepire con precisione la posizione di ogni suono nel gioco, dando un vantaggio competitivo in molti giochi.

Il design delle cuffie gaming MSI DS502 è orientato al comfort. Le cuffie gaming MSI DS502 sono dotate di un archetto leggero e regolabile, rivestito in pelle, che riduce la pressione sulla testa. Le cuffie gaming MSI DS502 presentano anche grandi padiglioni auricolari imbottiti, che coprono completamente l'orecchio e isolano efficacemente dai rumori esterni.

Le cuffie gaming MSI DS502 sono dotate di un comodo controller sul cavo, che permette di regolare facilmente il volume e di attivare o disattivare il microfono. Il cavo lungo 2 metri offre una grande libertà di movimento.

