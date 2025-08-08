A poche settimane dal lancio, Bloober Team ha pubblicato un nuovo episodio del diario di sviluppo di Cronos: The New Dawn, svelando inediti dettagli sulla trama e sui personaggi chiave del survival horror in arrivo il 5 settembre 2025.

Il gioco (se siete curiosi ecco la nostra anteprima), realizzato dallo studio polacco noto per l’acclamato remake di Silent Hill 2, è ambientato a Nowa Huta, quartiere industriale di Cracovia, e si sviluppa lungo due linee temporali distinte: un futuro post-apocalittico e la sua realtà industriale negli anni ’80. Questa doppia prospettiva fonde scenari rétro realistici con atmosfere fantascientifiche e suggestioni retrofuturistiche, per un mondo cupo e carico di tensione.

Al centro della storia troviamo il Transitante, figura enigmatica destinata a influenzare il destino dell’umanità. Nel diario, la game producer Klaudia Sewera e lo sceneggiatore principale Grzegorz Like hanno approfondito temi come l’estrazione delle anime, le scelte morali che i giocatori dovranno affrontare e il vero scopo dei Transitanti.

L’obiettivo dichiarato è offrire non solo un racconto dell’orrore, ma un viaggio intricato tra epoche, identità e macerie di un mondo in declino, dove ogni decisione potrebbe avere conseguenze durature.

Il nuovo episodio introduce anche il Custode, Transitante la cui filosofia si contrappone apertamente a quella del protagonista.

Interpretato da Alan Turkington, supervisiona strumenti e attività all’interno dell’hub principale, dove i giocatori trascorreranno buona parte della loro avventura. La sua presenza aggiunge ulteriori sfumature narrative, promettendo rivelazioni e conflitti destinati a influenzare il corso della storia e l’evoluzione del protagonista.

Cronos: The New Dawn sarà disponibile dal 5 settembre 2025 su Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC (Steam ed Epic Games Store) e Nintendo Switch 2. La Deluxe Edition offrirà 48 ore di accesso anticipato, permettendo di iniziare a giocare già dal 3 settembre, con contenuti esclusivi pensati per chi vuole vivere l’esperienza fin dal primo momento.