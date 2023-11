Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion in MEGA sconto al Black Friday

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Per gli appassionati dell'epica saga di Final Fantasy VII, è impossibile perdersi Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion, il titolo che racconta il vero inizio della storia di Cloud, aggiungendo importanti tasselli narrativi.

Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion, chi dovrebbe acquistarlo?

Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion racconta gli antefatti del gioco originale, andando ad esplorare il passato di Cloud attraverso il punto di vista di Zack Fair, suo amico e protagonista di questa avventura.

Si tratta di un ottimo JRPG, tirato a lucido per l'occasione di questo remake, ma soprattutto si tratta di un pezzo importante nell'economia di questo mondo di gioco, in cui vengono spiegati alcuni eventi fondamentali per capire tutta la saga.

Considerando il prezzo davvero ridotto di Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion, si tratta di un ottimo regalo di Natale per tutti gli appassionati di Final Fantasy, soprattutto per chi ha seguito appassionatamente le avventure di Cloud e dei suoi amici. Potete scoprire di più dando un'occhiata alla nostra recensione completa.

