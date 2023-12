Cosa succede se in Skyrim compri tutto il cibo e lo mangi in una sola volta? Niente di buono

Uscito nel 2011, The Elder Scrolls V: Skyrim è diventato talmente tanto una costante nelle abitudini dei videogiocatori che li abbiamo visti sperimentare veramente di tutto, nelle sue lande gelide.

È in questo contesto che qualcuno ha anche pensato di provare a scoprire qualcosa di più sul cibo di Tamriel, il continente di cui fa parte la regione dei Nord, e soprattutto su quali siano i suoi effetti in caso di... una scorpacciata un po' troppo abbondante, diremmo.

Così, ecco che un giocatore ha speso circa 20.000 monete d'oro per andare da tutti i mercanti delle principali città di Skyrim e comprare tutto il cibo e gli ingredienti commestibili a loro disposizione.

Una volta fatto questo corposo investimento, il giocatore ha deciso di mangiare tutto quanto, facendo così finire nella pancia del Sangue di Drago un quantitativo di cibo che avrebbe potuto sfamare mezzo continente, probabilmente.

Il risultato, ahinoi, non è stato felicissimo: una volta uscito dal menù, il personaggio del giocatore è morto all'istante.

Curiosamente, però, questo potrebbe non essere dovuto alla scorpacciata leggermente eccessiva (questo è il punto della notizia dove inseriamo la voce "comunque non provateci a casa", casomai ce ne fosse bisogno, ndr), ma a un ingrediente particolare trangugiato dal Dovahkiin.

Come potete vedere nel tragicomico video che testimonia la morte del povero Sangue di Drago dopo il suo banchetto, infatti, alcuni giocatori hanno fatto notare che amelix34, autore dell'esperimento, ha mangiato anche la Radice di Jarrin, un ingrediente alchemico potentissimo che fa parte di una quest della Confraternita Oscura.

Si tratta di un oggetto usato per creare pozioni letali e che, se ingerito, arreca oltre 200 punti di danno all'istante: abbastanza per far passare a miglior vita anche il Sangue di Drago. E, no, mangiare pane, tartine e patate per ovviare a questo danno non è stato salvifico.

Potete giocare TES V: Skyrim su letteralmente qualsiasi piattaforma vi venga in mente che abbia un controller e uno schermo.

Per scoprire di più sul gioco consultate la nostra scheda dedicata e, se doveste decidere di vestire i panni del Dovahkiin, ricordatevi che anche gli altri abitanti di Skyrim hanno bisogno di trovare qualcosa sugli scaffali dei mercanti: non siate avidi, come dimostra il video non vi fa mica bene...