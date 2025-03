Control 2 è in piena produzione: ecco la finestra di lancio

Remedy ha ottime notizie per i fan di Control: lo studio di sviluppo ha ufficialmente concluso tutti i preparativi per la seconda avventura di Jesse Faden, entrando nella fase successiva del progetto.

Come segnalato da Tech4Gamers, Control 2 è dunque entrato in piena produzione: significa che siamo ormai nelle fasi avanzate dello sviluppo, motivo per il quale si può iniziare a programmare l'uscita di questa attesa avventura.

Il reveal è arrivato con la pubblicazione dell'ultimo report finanziario annuale, che trovate integralmente al seguente indirizzo: un annuncio che del resto è in linea con gli aggiornamenti delle ultime settimane, che ci avevano già anticipato l'imminente inizio della piena produzione.

Inoltre, Remedy si sente così sicura dei suoi prossimi passi da aver già svelato una finestra di lancio ufficiale: come prevedibile ci sarà da attendere ancora un bel po' di tempo, per la precisione tra i 15 e i 26 mesi.

In altre parole, il gruppo finlandese prevede che Control 2 uscirà in un periodo compreso tra giugno 2026 e maggio 2027: sicuramente sarà necessario attendere almeno uno o due anni prima di rivedere Jesse Faden in azione.

Sarà molto interessante scoprire in che modo Control 2 riuscirà a rivoluzionare ed espandere le meccaniche del primo capitolo (che trovate invece su Amazon), considerando a maggior ragione che dovrebbe trattarsi di un gameplay ben diverso.

Ricordiamo infatti che Remedy ha annunciato che il secondo capitolo sarà un action RPG, allontandosi dalle meccaniche action-adventure che avevano conquistato i fan: una rivoluzione simile a quanto già accaduta con Alan Wake 2, che anche in quel caso aveva detto addio all'action-adventure trasformandosi in un survival horror.

Di sicuro il team di sviluppo non ha paura di osare: possiamo solo attendere l'arrivo di nuove notizie, che vi riporteremo tempestivamente sulle nostre pagine, sperando che proprio come in quel caso gli autori riescano a consegnarci un altro eccellente lavoro.