Concord si è aggiornato ancora una volta, poche ore fa

La storia di Concord verrà ricordata, per un motivo o per un altro, ma sembra che PlayStation e Firewalk non vogliano abbandonare presto il tanto sfortunato shooter in esclusiva PS5.

Giusto qualche giorno fa erano emersi altri report per cui il team di sviluppo stava effettivamente aggiornando Concord e, come riporta The Gamer, sembra che gli update non siano finiti.

Advertisement

Concord ha continuato a ricevere aggiornamenti nel backend per undici giorni consecutivi, secondo i dati di SteamDB. L'ultimo update è infatti del pomeriggio del 10 ottobre, e probabilmente non sarà l'ultimo di questo passo.

In occasione della sua chiusura, gli autori avevano ammesso di voler cercare il modo migliore per riuscire a raggiungere i giocatori in futuro, lasciando intendere che non era tutto perduto per i — pochi — fan dello sparatutto di Firewalk.

La speculazione della community ruota intorno alla possibilità che Concord possa tornare come un gioco free-to-play con microtransazioni cosmetiche, nel tentativo di recuperare parte dei costi di sviluppo tramite un piccolo nucleo di fan fedeli.

Sarebbe una mossa davvero assurda e forse unica nelal storia dei videogiochi, visto anche quanto il titolo PS5 (la trovate su Amazon) pare sia costato a PlayStation. Un budget ancora tutto da verificare ma, in ogni caso, è difficile che Concord possa rappresentare davvero il futuro di PS5.

Anche perché, se consideriamo che un gioco di 22 anni fa ha venduto più di Concord nello stesso periodo, di certo è difficile pensare che tutti aspettino il suo ritorno.

Per ora, il futuro di Concord rimane incerto, ma sembra probabile che Sony e Firewalk Studios stiano ancora cercando un modo per riportarlo in vita. Al momento, il gioco non è disponibile su nessuna piattaforma ed è sicuramente uno dei casi dell'anno.

Un caso che però non è stata una lezione per PlayStation, perché anche il prossimo Horizon potrebbe seguire la stessa strada battuta da Concord.