Concord non vuole morire: ci sono nuovi aggiornamenti

Quello di Concord è attualmente un capitolo chiuso per uno dei più grandi flop della storia recente di PlayStation — e dei videogiochi tripla-A in generale — ma pare che Sony non abbia ancora intenzione di mollare la presa su questo progetto.

In occasione della sua chiusura, gli autori avevano ammesso di voler cercare il modo migliore per riuscire a raggiungere i giocatori in futuro, lasciando intendere che non era tutto perduto per i — pochi — fan dello sparatutto di Firewalk.

E sembra che effettivamente PlayStation stia iniziando a lavorare in tal senso: come segnalato infatti da Techopedia, nelle scorse ore sono arrivati aggiornamenti per la build interna di Concord su Steam.

Come potete osservare voi stessi nella pagina ufficiale sulla piattaforma SteamDB, il gioco è stato aggiornato quasi ogni giorno fin dalla sua chiusura, con le ultime novità che risalgono proprio a ieri 8 ottobre.

Non è esattamente l'attività di un "gioco morto", insomma, lasciando più di un indizio sulla volontà di PlayStation e Firewalk di riportare il live-service in vita nel prossimo futuro.

Che Concord possa davvero tentare un clamoroso rilancio a sorpresa, magari come titolo free-to-play? Senza alcun annuncio ufficiale è difficile poterlo dire con certezza, ma le attività di aggiornamento interno sembrerebbero andare in questa direzione.

Per il momento, non possiamo fare altro che invitarvi a seguirci per tutte le ultime novità al riguardo: continueremo ovviamente a monitorare attentamente la situazione per scoprire eventuali conferme al riguardo.

Con la speranza che, se davvero Concord sarà pronto a tornare sul mercato, la seconda volta sia decisamente superiore alla prima.

C'è da dire che lo sviluppo dello shooter multiplayer non è stato affatto privo di sfide: Firewalk aveva ammesso di considerare la sua stessa uscita come fosse un miracolo.

Il flop è stato però così enorme da spingere Sony non solo a rimborsare attivamente tutti i fan che l'hanno acquistato, ma perfino a rimuoverne le copie digitali dalle console.

