Concord, beta al via: ecco tutti i dettagli

La beta con accesso anticipato di Concord sta per prendere il via. Firewalk sta infatti per inaugurare il primo test giocabile del suo nuovo sparatutto multigiocatore.

Il gioco è infatti uno shooter competitivo multiplayer online che uscirà sia su PC e PS5, e la beta annunciata poche settimane fa ci darà modo di capire se ne varrà la pena.

Ricordiamo che sarà necessario collegare un account PSN a Steam per poterci giocare su PC.

«Siamo entusiasti di darvi finalmente il benvenuto nella galassia di Concord. Non vediamo l’ora di scoprire chi saranno i vostri Freegunner preferiti e più usati, o quali combo e strategie escogiterete nel creare il vostro equipaggio. E soprattutto noi non vediamo l’ora di metterci in coda e giocare insieme a voi», scrive Alice Labrecque - Communications Manager di Firewalk - sul PlayStation Blog.

Il weekend della beta con accesso anticipato di Concord su PS5 e PC inizierà domani, venerdì 12 luglio alle 19 ora italiana. Se state giocando su PS5, potete pre-scaricare la beta a partire da oggi, giovedì 11 luglio alle 19.

Preordinare qualunque edizione di Concord permette di partecipare al weekend della beta con accesso anticipato, fornendo anche quattro codici extra da condividere con degli amici. Questi saranno per la stessa piattaforma da cui è stato effettuato il preordine.

Ma non solo: PlayStation Plus darà modo a tutti gli abbonati a partecipare al weekend della beta con accesso anticipato. Vi basterà cercare l’opzione per scaricare e giocare la beta dopo aver acceso la vostra PS5, e il gioco è fatto.

La beta aperta comincerà la prossima settimana, da giovedì 18 luglio alle 19 fino a domenica 21 luglio. Ci sarà anche la possibilità di pre-scaricarla su PS5 a partire da mercoledì 17 luglio dalle 19.

Ricordiamo che pochi giorni fa Sony e Firewalk Studios hanno rivelato i requisiti di sistema ufficiali per la fase beta di Concord.