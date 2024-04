Com'è stato accolto Stellar Blade? Vediamo la media voto

Sembra proprio che, nonostante il suo tentativo di mescolare tante meccaniche sotto il cappello di una sola opera — e l'evidente omaggio per niente facile a Nier Automata — Stellar Blade sia proprio riuscito a fare breccia nel cuore della critica.

Il titolo tutto azione e fine del mondo firmato da Shift Up, infatti, ha fatto registrare una ottima media voto nelle recensioni pubblicate poche ore fa, tra qui quella del nostro veterano Gianluca Arena, che ha lodato l'opera con 8,3/10.

Stando a quanto vediamo dagli aggregatori, sembra che il nostro Gianluca non sia l'unico a essere rimasto colpito in positivo dal gioco: la media di Metacritic parla di 82/100 basati su ben 110 recensioni, mentre secondo i 60 siti e critici tenuti in considerazione da OpenCritic arriviamo a una media di 84/100.

Tra le testate internazionali più note, la rivista Game Informer ha assegnato 88/100, spiegando che «più andavo avanti a giocare, più ne rimanevo sorpreso».

Secondo GameSpot, che invece ha assegnato un 8/10 tondo tondo, Stellar Blade non raggiunge le vette dei titoli a cui si ispira, ma riesce a essere comunque un ottimo prodotto.

Più freddi invece i colleghi della divisione americana di IGN, che hanno optato per un comunque più che positivo 7/10, spiegando che l'azione regna sovrana ma è un po' tenuta frenata da un cast di personaggi dimenticabile e da alcuni elementi ruolistici frustranti.

In Italia, invece, il nostro sito gemello Tom's Hardware con la divisione specializzata Game Division ha assegnato un 7.5/10 finale, nella recensione che potete leggere qui.

Tra gli altri, la testata online Multiplayer ha premiato il gioco con un 8/10, il sito Everyeye ha optato per una valutazione di 7.5/10, la divisione italiana di IGN ha apprezzato il lavoro svolto dal titolo per PS5 con un 8.5/10, mentre la rivista The Games Machine ha valutato il gioco con 8/10.

Insomma, sembra proprio che Stellar Blade possa dire la sua agli amanti dell'azione e possa diventare una buona base per un futuro franchise ad alto tasso di adrenalina: vedremo come proseguirà nei prossimi mesi e, soprattutto, quale sarà l'accoglienza dei giocatori portafogli alla mano.