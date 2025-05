Come gira Hogwarts Legacy su Switch 2?

Warner Bros. ha svelato un nuovo trailer di Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2, mostrando un confronto diretto con la versione originale per Switch.

Le differenze sono evidenti: il gioco approda sulla nuova console con un porting completamente rielaborato e non semplicemente adattato dalla vecchia edizione (che trovate su Amazon).

La versione per Switch 2 vanterà una grafica nettamente superiore, avvicinandosi molto di più alle edizioni per PlayStation e Xbox.

Tra le novità tecniche troviamo illuminazione e ombre migliorate, animazioni più fluide, anti-aliasing potenziato e l’utilizzo del DLSS per l’upscaling. Il gioco girerà fino a 1440p in modalità docked e fino a 1080p in portatile.

Un’altra novità importante riguarda i caricamenti: esplorare il mondo aperto e Hogsmeade sarà finalmente fluido e senza schermate di caricamento.

Anche il volo con la scopa beneficerà di un framerate più stabile, caricamenti più rapidi e una maggiore velocità di volo. Supportato anche il "mouse mode" dei nuovi Joy-Con 2.

Nonostante si tratti di una versione completamente ricostruita, Warner Bros. offrirà un upgrade digitale scontato per chi possiede la versione originale su Switch.

Secondo le prime informazioni, sarà possibile acquistare la nuova edizione per circa 10 dollari, sia che si possegga la copia fisica o digitale del gioco precedente.

Inoltre, sarà possibile trasferire i salvataggi tra Switch e Switch 2, così da continuare l’avventura senza perdere i propri progressi.

Attenzione però: il gioco richiederà un'installazione su memoria interna anche con la versione fisica, che conterrà solo una Game Key Card (senza dati).

Il peso dell’installazione sarà di 24 GB, con 1.5 GB extra per ogni pacchetto lingua opzionale.

Fortunatamente, Switch 2 dispone di 256 GB di memoria interna, rendendo meno urgente l’acquisto di schede MicroSD aggiuntive.

Finalmente un upgrade che ha senso. La versione originale di Hogwarts Legacy per Switch era un compromesso pesante, al limite della giocabilità.

Questa nuova edizione per Switch 2 sembra colmare quel divario tecnico, rendendo giustizia a un gioco che, pur non privo di difetti, ha regalato emozioni a tutti gli appassionati del mondo magico.