PlayStation Portal si prepara a compiere un salto evolutivo di portata storica. Il dispositivo di remote play lanciato nel novembre 2023 riceve oggi quello che Sony definisce "uno degli aggiornamenti più significativi di sempre": dal 6 novembre alle 3:00 del mattino (ora italiana), gli abbonati a PlayStation Plus Premium potranno accedere al cloud streaming dei giochi PS5 direttamente dal proprio catalogo personale, senza bisogno di connessione alla console domestica. Una rivoluzione che trasforma radicalmente la natura stessa del dispositivo, da semplice terminale di Remote Play a piattaforma di gioco indipendente basata sul cloud.

La feature era già stata testata in fase beta lo scorso anno, ma limitata esclusivamente ai titoli del PlayStation Plus Game Catalog e Classics Catalog. Con questo aggiornamento, migliaia di giochi PS5 diventano streamabili dalla libreria digitale personale degli utenti Premium, includendo blockbuster recenti come Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Resident Evil 4 e titoli ancora in arrivo come Ghost of Yōtei e Borderlands 4. A questi si aggiungono centinaia di giochi dal catalogo Plus, tra cui Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy e The Last of Us Part II Remastered.

L'implementazione del cloud streaming sblocca scenari d'uso inediti per la community. Due utenti potranno finalmente giocare simultaneamente utilizzando la stessa PS5: uno in streaming su Portal con il proprio account, l'altro direttamente sulla console. Oppure sarà possibile continuare la propria sessione di gioco mentre qualcun altro utilizza la TV per streaming video o altre attività. Ma è soprattutto in mobilità che il servizio mostra il suo potenziale: hotel, bar, case di amici o qualsiasi location con Wi-Fi ad alta velocità diventa una postazione gaming valida, anche con la PS5 domestica spenta o occupata da un altro profilo.

Sony ha riprogettato completamente l'interfaccia utente di Portal per accomodare le nuove funzionalità. La home screen si articola ora su tre tab distinte: Remote Play per la connessione diretta alla console (senza necessità di abbonamento Plus), Cloud Streaming per l'accesso istantaneo ai giochi compatibili riservato agli abbonati Premium, e una funzione Search dedicata che permette di cercare rapidamente titoli streamabili. Se un gioco non risulta accessibile, il sistema genera un QR code per indirizzare l'utente all'app PlayStation o a un browser web su altro device per verificare i diritti di accesso.

Sul fronte tecnico, l'update introduce il supporto all'audio 3D sia in Remote Play che in Cloud Streaming per i titoli compatibili, quando si utilizzano cuffie cablate o dispositivi wireless PlayStation Link come Pulse Explore e Pulse Elite. Una feature che molti giocatori attendevano dal lancio e che finalmente completa l'esperienza immersiva del dispositivo. Si aggiunge anche un sistema di protezione tramite passcode, configurabile dalle impostazioni di sistema, per evitare accessi indesiderati al proprio profilo e alla libreria di giochi.

La stabilità della connessione diventa ancora più critica con l'introduzione dello streaming cloud. Sony ha implementato una schermata dedicata allo stato della rete, accessibile rapidamente dal menu rapido durante le sessioni di gioco, che permette di monitorare in tempo reale la qualità della connessione e diagnosticare eventuali problemi di performance. Come sempre, serve una connessione broadband con almeno 5Mbps, ma Sony raccomanda 15Mbps o superiori per un'esperienza ottimale, specificando che la qualità può variare significativamente in base all'ambiente di rete.

Particolarmente rilevante per i giocatori di titoli free-to-play e live service è l'introduzione degli acquisti in-game durante il cloud streaming. Sarà possibile comprare valute virtuali, season pass, DLC e microtransazioni senza interrompere la sessione di gioco, ricevendo i contenuti istantaneamente. La funzionalità era già disponibile in Remote Play, ma la sua estensione allo streaming cloud elimina l'ultimo ostacolo all'esperienza completa su titoli come Fortnite, che figura tra i giochi supportati al lancio.