Civilization VII delude i fan: oltre il 50% di recensioni negative su Steam

Sebbene Sid Meier's Civilization VII sarà ufficialmente disponibile solo a partire dall'11 febbraio 2025, chi ha acquistato le edizioni Deluxe e Founder ha già potuto affrontare i suoi primi passi nel nuovo ambizioso strategico, grazie all'accesso anticipato incluso in queste versioni.

Sembra tuttavia che le prime ore del settimo capitolo (che potete prenotare su Amazon) non abbiano entusiasmato particolarmente chi ha avuto la possibilità di provarlo in anteprima, a giudicare dalle prime recensioni già disponibili su Steam.

Nella recensione dedicata, il nsotro Daniele Spelta aveva premiato Civilization VII con un 8/10, sottolineando tuttavia i difetti legati a un'interfaccia molto più carente rispetto al passato e che spesso risulta essere molto difficile da leggere.

Un problema che non è passato inosservato ai fan di lunga data, che come segnalato da 80 Level hanno bocciato sonoramente il gioco in massa: nel momento in cui scriviamo questo articolo, le recensioni negati su Steam hanno raggiunto addirittura il 53%, portando il gioco ad avere una valutazione complessiva "Nella media".

E la critica principale degli utenti è proprio legata a una UI «disastrosa», oltre all'assenza di quelle che vengono ritenute delle feature di base per un capitolo della serie.

Fortunatamente, Firaxis Games non sembra voler restare a guardare e ha già accolto i feedback della community: in una lettera pubblicata sul sito ufficiale, gli sviluppatori di Civilization VII promettono miglioramenti all'interfaccia come priorità assoluta per i prossimi aggiornamenti.

Nello specifico, l'obiettivo è di rendere le interazioni più intuitive e leggibili sulla mappa, oltre a implementare una migliore formattazione e altri dettagli che saranno condivisi in futuro.

Saranno anche implementati presto diverse migliorie alla quality-of-life ed alcune richieste della community, legate soprattutto alle modalità multiplayer cooperative.

Ci vorrà dunque ancora un po' di tempo prima che Civilization VII sia l'esperienza definitiva che i fan attendevano, ma almeno gli sviluppatori stanno dimostrando di non voler ignorare i feedback e le critiche arrivate da chi ha provato la versione in accesso anticipato. Per il momento, insomma, forse è meglio attendere il lancio ufficiale vero e proprio.