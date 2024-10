Cinque giochi EA diranno addio il prossimo novembre

EA ha confermato che NBA Live 18 verrà chiuso il 7 novembre prossimo, impedendo così a chiunque di giocarci.

EA ha un elenco dei giochi che verranno chiusi nel prossimo futuro, dando ai fan la possibilità di rivedere i titoli prima che vengano messi offline.

Spesso queste chiusure coincidono con la cancellazione del gioco dai negozi digitali, ma a volte le cancellazioni avvengono ben prima della chiusura dei servizi multiplayer online.

EA ha chiuso numerosi giochi solo nel 2024, dai suoi vecchi giochi a grande budget a titoli più piccoli ma ancora popolari come il gioco mobile Kim Kardashian: Hollywood.

Se il mese di ottobre 2024 è relativamente salvo dalle chiusure, novembre è invece tutta un'altra storia, con almeno cinque giochi EA che diranno addio il mese prossimo (via GameRant).



In precedenza è stato confermato che FIFA 22 chiuderà il 4 novembre, mentre Battlefield 3 e le versioni PS3/Xbox 360 di Battlefield 4 e Hardline chiuderanno il 7 novembre.

L'ultimo aggiornamento dell'elenco dei giochi chiusi da EA ha aggiunto NBA Live 18 all'elenco dei giochi chiusi il 7 novembre, rendendo la giornata particolarmente tosta per i fan di EA.

La chiusura di NBA Live 18 sarà triste per i fan dell'NBA che non amano i giochi NBA 2K (che trovate su Amazon), poiché questi è uno degli ultimi titoli NBA prodotti da EA con funzionalità online.

Il suo successore, NBA Live 19, è ancora online al momento in cui scriviamo, anche se i suoi giorni potrebbero essere contati.

Dopotutto, NBA Live 19 è stato rilasciato nel 2018 ed EA non è esattamente nota per supportare i suoi giochi sportivi a lungo.

Al momento non sono stati annunciati piani per un nuovo NBA Live e quindi, se anche questo gioco chiude, i fan dell'NBA avranno poca scelta se non dedicati alla serie NBA 2K (il cui ultimo capitolo non è affatto male, va detto).