Ci sarà almeno una cosa completamente gratis su Nintendo Switch 2

Il tema dei prezzi di Nintendo Switch 2 ha fatto parlare molto di sé negli ultimi mesi, ma la Grande N ha deciso di offrire le nuove icone utente per il profilo in maniera completamente gratuita.

Anche su Nintendo Switch non si pagavano, ovviamente, ma in questo si potranno usare liberamente.

Come riporta My Nintendo News, all'interno dell'app Nintendo Today è stata comunicata l'ampia selezione di icone utente che sarà disponibile fin dal primo giorno su Nintendo Switch 2.

Il catalogo di avatar digitali si presenta particolarmente ricco, con ben 258 opzioni diverse tra cui gli utenti potranno scegliere per personalizzare il proprio profilo sulla nuova console in arrivo il prossimo 5 giugno.

Un incremento significativo rispetto ai 147 disponibili sulla prima versione di Switch, che testimonia l'attenzione di Nintendo verso questo aspetto della personalizzazione.

La nuova collezione di icone utente rappresenta un chiaro potenziamento dell'offerta rispetto alla generazione precedente. Un elemento particolarmente apprezzabile è che tutte queste icone saranno disponibili gratuitamente per tutti gli utenti, senza necessità di spendere Punti Platino o sottoscrivere abbonamenti aggiuntivi.

Questa decisione segna una differenza importante rispetto al passato, dove alcune immagini profilo erano accessibili solo attraverso il servizio Nintendo Switch Online o tramite l'acquisto con valuta virtuale.

I franchise più iconici di Nintendo godranno di una rappresentazione ampliata nel nuovo sistema. Serie come Mario, The Legend of Zelda e Animal Crossing avranno una presenza ancora più consistente tra le opzioni disponibili.

Una delle novità più rilevanti riguarda il mondo Pokémon. Per la prima volta, ogni starter sarà disponibile come icona utente senza necessità di abbonamenti speciali.

Anche i titoli meno mainstream del catalogo Nintendo non sono stati dimenticati. Giochi di nicchia come ARMS, il peculiare picchiaduro con protagonisti dai bracci estensibili, avranno la loro collezione dedicata di icone utente. Questa attenzione verso franchise minori sottolinea la volontà di Nintendo di offrire rappresentazione all'intero spettro delle proprie proprietà intellettuali, non solo ai titoli di punta.

Chissà se arriveranno anche icone di giochi terze parti come Elden Ring, visto che il porting avrà degli elementi inediti.