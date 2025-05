Mafia Terra Madre conferma la data di uscita, non sarà "eccessivo" e costerà poco

La Sicilia di inizio Novecento sarà il palcoscenico per il ritorno alle origini della celebre saga criminale di 2K, come avevamo già scoperto per Mafia Terra Madre dai primi trailer e soprattutto dal leak della data di uscita.

Qualche settimana fa, infatti, nelle versioni internazionali di un post social era stata svelata anche la data d'uscita del gioco, fissata per l'8 agosto 2025.

E ora, con l'annuncio ufficiale di poco fa, Mafia Terra Madre conferma quella data di uscita e un sorprendente prezzo budget (se così si può dire) di €49,99.

Questa è già di suo una buona notizia, anche perché dall'ultimo trailer pubblicato da 2K sembra che il titolo sia anche di grandissimo valore.

Lo potete vedere qui sotto:

Mafia Terra Madre è il nuovo capitolo della serie sviluppato da Hangar 13, arriverà ufficialmente sugli scaffali digitali la prossima estate, con un lancio simultaneo su PC (via Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Interessante notare come il publisher stia posizionando strategicamente questo nuovo capitolo sul mercato. David Ismailer, presidente di 2K, ha dichiarato:

«Crediamo esista un vasto pubblico interessato a storie coinvolgenti che non richiedano impegni di tempo eccessivi. Siamo entusiasti di offrire un gioco come Mafia Terra Madre nel nostro portfolio, fornendo un'esperienza narrativa lineare altamente rifinita che può facilmente complementare gli altri titoli più persistenti che i nostri giocatori amano e con cui interagiscono regolarmente.»

Uno scenario davvero interessante, mentre tutti i publisher sembrano voler pubblicare videogiochi un tanto al chilo dove la quantità viene preferita alla qualità.

Le parole di Ismailer rivelano chiaramente l'intenzione di proporre un'alternativa narrativa ai live service game che dominano il mercato attuale, senza però cannibalizzarli.

Ambientato nella Sicilia dei primi anni del 1900, Mafia Terra Madre rappresenta un significativo cambio di rotta rispetto al predecessore. Dopo l'esperienza open-world di Mafia 3, ambientata nell'America più moderna, la serie torna alle proprie origini culturali, esplorando le radici siciliane del fenomeno mafioso.

Vi ricordo che Mafia The Old Country non sarà doppiato in italiano, ma avrà una localizzazione ancora più fedele del previsto, dato che sarà disponibile il doppiaggio in dialetto siciliano.

Trattandosi di un altro videogioco pubblicato da Take-Two, i paragoni con GTA 6 saranno probabilmente inevitabili, anche se gli sviluppatori spiegano che le due saghe sono in realtà molto diverse tra loro.