La notizia in un minuto

Mudang: Two Hearts è un action-adventure in terza persona in sviluppo da EVR Studio, previsto per il 2026, che punta a colmare il vuoto lasciato da Splinter Cell. Ambientato in una Corea futuristica e decadente, il gioco mescola meccaniche stealth, combattimento ravvicinato e narrazione cinematografica, offrendo un'esperienza personalizzabile dove i giocatori possono scegliere diversi approcci tattici. Il titolo promette un'intelligenza artificiale avanzata per i nemici, gadget innovativi e un comparto tecnico solido, richiedendo almeno 16GB di RAM e 150GB di spazio SSD. Con Ubisoft ancora silenziosa sul remake di Sam Fisher, questo titolo potrebbe rappresentare un'alternativa valida per gli appassionati del genere stealth.