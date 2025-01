Fallout Stagione 2, una voce sul casting ha diviso i fan

La serie Fallout di Prime Video ha superato ogni aspettativa, diventando uno dei maggiori successi del 2024. Ma mentre i fan continuano a celebrare la prima stagione, le voci sul casting della seconda hanno suscitato dibattiti accesi nella community.

La serie di videogiochi (che trovate su Amazon) ha infatti vissuto una seconda giovinezza, grazie proprio allo show live-action.

Quando Fallout è approdato su Prime Video, nel giro di un’ora i fan storici hanno tirato un sospiro di sollievo: la serie ha rispettato, e in alcuni casi superato, le aspettative (come vi ho raccontato nella recensione).

Le notizie riguardanti la serie non si sono mai fermate, e il mese scorso i fan hanno esultato vedendo alcune foto dal set che sembravano confermare il ritorno di New Vegas, uno dei capitoli più amati del franchise. Tuttavia, nelle ultime settimane, gli aggiornamenti sono stati scarsi, eccezion fatta per alcuni rumor che hanno diviso la community (via GamingBible).

Uno dei rumor più discussi riguarda l’ingresso di Kumail Nanjiani nel cast della seconda stagione. La notizia, riportata da Discussing Films e attribuita a Jeff Sneider – considerato una fonte affidabile – ha acceso un acceso dibattito.

Molti fan hanno accolto positivamente questa possibilità. L’utente Detective_Yu, ad esempio, ha commentato: «Ovviamente Kumail è un’ottima scelta. Avrebbe dovuto essere nel cast già dalla prima stagione.»

Un altro fan, F00dbAby, ha aggiunto: «Sarebbe perfetto per gestire un vault. Ha il carisma giusto.»

Tuttavia, non tutti condividono lo stesso entusiasmo. Alcuni utenti hanno criticato la scelta, puntando il dito contro la presunta poca versatilità dell’attore.

Un commento particolarmente critico recita: «Mai visto in un ruolo davvero buono. Non capisco se sia colpa sua come attore o dei personaggi che gli scrivono.»

Un altro fan ha aggiunto: «Interpreta praticamente lo stesso personaggio in ogni ruolo.» Le critiche non si fermano qui: tra i numerosi commenti, alcuni descrivono l’attore come “terribilmente poco divertente” e inadatto al tono della serie.

Nonostante le critiche, molti fan rimangono fiduciosi, sottolineando che Amazon ha dimostrato di saper fare le scelte giuste con la prima stagione. E mentre il rumor su Kumail Nanjiani non è stato ancora ufficialmente confermato, l’attesa per la seconda stagione resta altissima (anche se le riprese sono state rinviate).