Che fine ha fatto Dragon Quest 12? Ci sono novità

Oggi a quanto pare è una giornata piuttosto interessante per tutti i fan della saga di Dragon Quest.

Gli appassionati di JRPG non hanno mai dimenticato la serie (su Amazon trovate l'artbook di tutte le illustrazioni di Dragon Quest di Akira Toriyama al miglior prezzo).

Advertisement

Già stamane, dopo anni di totale silenzio, un teaser ci ha anticipato a sorpresa il reveal del remake HD-2D di Dragon Quest 3, in uscita su console e PC.

Ora, sempre in occasione del Dragon Quest Day, il creatore della serie Yuji Horii ha condiviso un aggiornamento su Dragon Quest 12, sottotitolato The Flames of Fate. affrontando le preoccupazioni sul futuro del gioco dopo la morte di Toriyama (via PlayStation Lifestyle).

Il gioco è stato confermato per la prima volta come in fase di sviluppo a maggio 2021.

Toriyama aveva già realizzato i disegni del gioco insieme a Koichi Sugiyama, ma la sua scomparsa e la mancanza di notizie sul prossimo capitolo della serie di giochi di ruolo hanno naturalmente messo in allarme i fan, con il timore che il gioco potesse essere compromesso.

In un tweet, Horii non ha offerto alcun nuovo sguardo sul gioco, ma ha cercato di assicurare ai fan che ci saranno buone notizie in futuro.

«Grazie mille a tutti per le congratulazioni», ha scritto Horii. «Mi dispiace per la preoccupazione circa Dragon Quest 12, ma stavo facendo una riunione a riguardo. Non posso ancora dire molto, ma voglio realizzare qualcosa che sia degno del lavoro postumo delle persone scomparse. Farò del mio meglio!».

Un'altra preoccupazione sarebbe stata la recente notizia che Yu Miyake, produttore del franchise, si è dimesso per poi accettare il ruolo di capo della divisione smartphone di Square Enix.

Questo e non solo ha probabilmente portato alla mancanza di aggiornamenti di Dragon Quest 12 per quasi tre anni.

Nel mentre, avete già dato un'occhiata al remake del primo capitolo realizzato da alcuni fan, disponibile in forma gratuita?