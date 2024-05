Il remake di Dragon Quest 3 esce dall'ombra: un teaser conferma le piattaforme d'uscita

Se siete fan di lunga data di Dragon Quest, probabilmente ricorderete che tanti anni fa venne ufficialmente annunciato un remake del terzo capitolo con lo stile grafico HD-2D, ma di cui da anni non si è più avuta alcuna notizia.

Così come si è persa ogni traccia del dodicesimo capitolo, la cui produzione sarebbe decisamente nei guai, ma Square Enix sembra finalmente pronta a svelare qualche novità in più sull'attesissimo remake di Dragon Quest 3.

Con un breve teaser rilasciato sui social media, il publisher ha confermato che il gioco sarà ufficialmente disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Switch e PC tramite Steam:

Square Enix ha confermato che il titolo sfrutterà lo stile grafico HD-2D, già apprezzato in produzioni come gli Octopath Traveler (trovate il secondo capitolo su Amazon), Triangle Strategy e, restando in tema di remake, anche su Live-A-Live.

Il teaser ci anticipa che si tratta effettivamente di Dragon Quest 3 con un'unica scritta: «The Legacy Begins». Il terzo capitolo si colloca infatti all'inizio della narrazione dell'intera saga, lasciando dunque pochi dubbi su quale gioco possa essere.

Inoltre, il post ufficiale fa specifico riferimento al nome di Erdrick, protagonista proprio del terzo capitolo della saga.

L'annuncio arriva come piccola "bomba" in occasione del Dragon Quest Day, che si svolge appunto nella giornata odierna, 27 maggio.

Al momento non abbiamo ancora altre novità da segnalarvi: è probabile che Square Enix si stia preparando a svelarlo come si deve in un evento dedicato, magari nel tanto chiacchierato PlayStation Showcase che dovrebbe svolgersi a fine mese, o eventualmente durante la Summer Game Fest.

Vi terremo come sempre aggiornati non appena ne sapremo di più, ma c'è un dato interessante che vale la pena di sottolineare: l'uscita su console e PC rappresenta una conferma del cambio di strategia di Square Enix, che ha deciso di puntare aggressivamente sui multipiattaforma.

Nel frattempo, se volete ingannare l'attesa, potreste voler dare un'occhiata al remake del primo capitolo realizzato da alcuni fan, ovviamente gratis.