Clair Obscur: Expedition 33 continua a far parlare di sé non solo peril suo record di 12 nomination ai Game Awards 2025, ma anche per un gesto di rara umiltà da parte di uno dei suoi protagonisti.

Charlie Cox, candidato come Best Performance per aver dato voce al personaggio di Gustave, ha voluto pubblicamente ridimensionare il proprio contributo al progetto, riconoscendo il lavoro fondamentale del motion capture performer francese Maxence Cazorla.

Durante un panel registrato da POSTA Entretenimiento, l'attore noto per il ruolo di Daredevil ha espresso la sua gratitudine per la nomination, ma ha immediatamente spostato l'attenzione sul collega francese. "C'è un attore francese straordinario di nome Maxence Cazorla che ha realizzato quasi tutta la motion capture per quel ruolo", ha dichiarato Cox al pubblico presente.

"Qualsiasi nomination o riconoscimento che ricevo devo davvero darlo a lui, perché credo fermamente che la performance di quel personaggio sia merito suo, e la mia voce è stata solo una parte del processo."

La questione assume contorni ancora più interessanti considerando quanto rivelato dallo stesso Cox nei mesi scorsi. L'attore aveva ammesso candidamente di sentirsi "un totale impostore" rispetto al successo critico del RPG a turni di Sandfall Interactive, avendo registrato la maggior parte delle sue battute in appena quattro ore come parte di un lavoro di voice over organizzato dal suo agente.

Una sessione relativamente breve per standard videoludici, dove le registrazioni vocali possono richiedere settimane o addirittura mesi di lavoro.

Cox non è l'unico membro del cast di Clair Obscur: Expedition 33 in lizza per il premio Best Performance. Anche Ben Starr e Jennifer English sono stati nominati per il loro contributo al titolo francese, rendendo la categoria particolarmente competitiva. Il gioco stesso concorre anche per il prestigioso Game of the Year, sfidando altri pesi massimi come Death Stranding 2: On The Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong e Kingdom Come: Deliverance 2.

Con i suoi 12 riconoscimenti, Clair Obscur: Expedition 33 ha scritto una pagina di storia diventando il gioco più nominato di sempre nella storia dei Game Awards dal loro debutto.

Un risultato straordinario per il primo titolo di Sandfall Interactive, che ha saputo conquistare critica e pubblico con la sua miscela di combattimenti strategici a turni, estetica Belle Époque e narrazione emotivamente intensa.

Ricordiamo che i Game Awards 2025 si terranno giovedì 11 dicembre alle 19:30 EST (l'1:30 di notte del 12 dicembre per chi seguirà dalla Italia), e rappresenteranno un momento cruciale per verificare se il titolo francese riuscirà a convertire le nomination record in premi concreti.

La competizione si preannuncia serrata, specialmente nella categoria Best Performance dove si concentrano ben tre membri del cast di Clair Obscur, dimostrando la qualità recitativa complessiva del progetto indipendentemente da chi riceverà il merito finale.