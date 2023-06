Celeste e tanti altri titoli a un prezzo super nel nuovo Humble Pixel Pride Bundle

Continuano le offerte sul noto portale Humble Bundle! Fino a mercoledì 28 giugno, infatti, potete mettere le mani su un nuovo pacchetto, chiamato Humble Pixel Pride Bundle, che, come dice il nome stesso, è dedicato agli ai titoli aventi protagonisti LGBTQ+.

Questo splendido pacchetto vi permette di ottenere, sborsando solo 11,21€, videogiochi per un valore complessivo di 99,26 euro. Si tratta di un'occasione veramente imperdibile per tutti coloro che non hanno mai avuto modo di mettere sopra le mani a questi prodotti sino ad ora! Tutti i titoli di questo bundle sono disponibili su Steam per Windows.

Pagando almeno 11,21€ potete ottenere:

Boyfriend Dungeon

Growing Up

Super Lesbian Animal RPG

Celeste

Later Alligator

Bad End Theater

Get In The Car, Loser!

Tra i vari titoli compresi in questo pacchetto, spicca Celeste, platform indie sviluppato dai canadesi di Matt Makes Games, nel quale vestirete i panni di Madeline, una giovane ragazza che cerca di scalare la montagna Celeste. Oltre alla fisica di salto tradizionale, Madeline ha la capacità di eseguire un "dash" in aria, una mossa che può essere usata sia per evitare ostacoli sia per raggiungere piattaforme lontane.

Quello che distingue Celeste da molti altri giochi platform è la sua trama coinvolgente: mentre Madeline sale la montagna, deve anche affrontare i suoi demoni interiori. Celeste affronta temi come l'ansia, la depressione e l'autostima, rendendo la scalata della montagna una metafora per la lotta interiore di Madeline.

Acquistando l'Humble Pixel Pride Bundle, oltre ad ottenere diversi videogiochi ad un prezzo incredibile, farete anche una buona azione, in quanto parte dei ricavati verranno infatti devoluti ad un'associazione benefica a vostra scelta, come "The Trevor Project".

Se la selezione di titoli vi convince e volete aiutare anche un ente benefico, non dovrete fare altro che cliccare sul link sottostante per procedere all'acquisto. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.