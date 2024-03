C'è una nuova pista di F1 che sembra uscita da Mario Kart

La realtà a volte supera la fantasia, ma è difficile immaginare che qualcuno possa aver creato una pista di F1 ispirata ai percorsi coloratissimi e assurdi di Mario Kart, eppure è così.

La Rainbow Road di Mario Kart 8 Deluxe (lo trovate su Amazon) è una delle piste più iconiche della storia dei videogiochi, e qualcuno ha ben deciso di provare a creare la cosa più vicina possibile ma nel mondo reale.

Advertisement

Come riporta Kotaku, nel weekend la Formula 1 correrà per la quarta volta in Arabia Saudita sul circuito di Jeddah Corniche. È ufficialmente la pista più lunga della stagione e vanta il maggior numero di curve di qualsiasi circuito di F1, ma adesso c'è qualcosa di più pirotecnico di questo percorso.

Il nuovo circuito si chiama Qiddiya City Speed Park Track ed è impressionante, come potete vedere dal filmato di presentazione qui sotto:

Il percorso verrà completato prima della stagione di F1 2027, la pista comprende 21 curve e scorre intorno al paesaggio della città per offrire più di 100m di dislivelli.

Come potete vedere, però, la particolarità della pista risiede nelle curve che sembrano effettivamente uscite da Mario Kart 8. Purtroppo non ci sono scorciatoie, boost per i turbo e gli oggetti da lanciare ai nemici, ma speriamo che qualcuno possa inventarle prima o poi per creare dei percorsi ancora più assurdi.

Per gli amanti della F1, di recente è arrivato anche l'annuncio ufficiale di F1 24, di cui potete scoprire tutti i dettagli all'interno della notizia che abbiamo pubblicato.

Questo percorso creato dall'Arabia Saudita probabilmente porterà Nintendo a creare piste ancora più pirotecniche e assurde. In ogni caso Mario Kart 8 Deluxe ha alzato l'asticella anche per sé stesso, e un eventuale Mario Kart 9 dovrà fare davvero dei miracoli per riuscire ad esser altrettanto importante.