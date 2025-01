C'è una nuova periferica compatibile solo con Wii, ma c'è un motivo

Il retrogaming rimane sempre una grande realtà, e lo sarà sempre di più con gli anni che passeranno, e forse per questo motivo c'è una nuova chitarra per Guitar Hero (e altri vecchi giochi musicali) che funziona solo con Nintendo Wii.

Hyperkin ha aperto i preordini per un nuovo controller a forma di chitarra, l'Hyper Strummer, ma c'è una precisazione importante da fare per i possibili (?) acquirenti: la periferica non è infatti compatibile con Fortnite Festival, il gioco musicale di Harmonix uscito su Nintendo Switch a fine 2023.

Inoltre, l'Hyper Strummer non è supportata in nessun modo su Switch. Il controller è pensato per essere utilizzato unicamente su Nintendo Wii con i vecchi rhythm game come il già citato Guitar Hero, Rock Band (lo trovate su Amazon) e simili.

La periferica, veanduta a $76,99, richiede l'inserimento di un Wiimote nella parte posteriore e non è utilizzabile con hardware moderno come Xbox Series X|S o PlayStation 5.

Per altro c'è anche una critica da parte degli utenti, perché l'Hyper Strummer sembra letteralmente una vecchia versione di una chitarra venduta da Hyperkin, messa solamente in commercio con un nuovo preordine.

Molti hanno pensato che fosse parte di un fondo di magazzino e non un vecchio modello, ma la storia assurda che riporta The Verge ha però una spiegazione relativamente semplice e una risposta da parte dell'azienda.

Hyperkin ha chiarendo che l'Hyper Strummer utilizza lo stesso stampo del modello del 2009, ma si tratta di scocche nuove con componenti interne aggiornate al 2024. «Non si tratta di vecchio stock, né di chitarre rimaste in magazzino per anni», ha affermato l'azienda.

L'azienda spiega anche che la nuova chitarra è stata sviluppata per soddisfare la domanda di una soluzione economica e accessibile, ideale per i retrogamer che vogliono avvicinarsi al genere musicale nel 2025 a un prezzo contenuto.

