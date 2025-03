C'è un survival tutto al femminile che potete giocare gratis, ancora per poco

È sempre bello giocare senza spendere un euro, e quando Steam ci propone un nuovo gioco gratis è cosa buona e giusta.

La piattaforma di Valve, autori di Half-Life (che trovate su Amazon), ci ha abituati a iniziative di questi tipo con una certa regolarità.

Il titolo che Indiegala vi offre gratis a partire da oggi è Die Young, un interessante survival con una premessa tutta al femminile.

Ecco la descrizione di Die Young:

«Rapita senza ragione apparente e prigioniera su una lussureggiante e misteriosa isola del Mediterraneo, una ragazza dovrà trovare un modo per scappare. Armata solo della sua intelligenza, agilità e volontà di sopravvivere, dovrà scegliere se fuggire o morire giovane.»

Die Young è un'avventura dinamica in prima persona ambientata in un open world. Ti risvegli su un'isola mediterranea di 12 km², sepolta vivo e lasciata a morire. Affamata e disidratata, la lotta per la sopravvivenza è appena iniziata.

Fino a domenica, Die Young è disponibile gratuitamente. Potete anche riscattare il Prologo senza costi aggiuntivi. Inoltre, il gioco è in sconto su Steam con obiettivi e carte collezionabili.

La sopravvivenza è la priorità assoluta. Questo non è il classico survival game in cui costruire rifugi o accumulare risorse per giorni: qui l'unico obiettivo è fuggire, e farlo in fretta. L’isola è spietata, il caldo estivo soffocante, e restare idratati è essenziale per non soccombere.

L’esplorazione sarà fondamentale per scoprire cosa è successo ai tuoi amici e per svelare i misteri dell’isola. Tra rovine antiche, miniere oscure e caverne inquietanti, la verità che si cela dietro questa apparente tranquillità è più terribile di quanto immagini.

Inizierai senza nulla, ma non potrai contare solo sull'astuzia per sopravvivere. Dovrai cercare oggetti e armi per difenderti dalle minacce che ti attendono. Ma ricorda: combattere non è sempre un'opzione. Il vero obiettivo è fuggire.

Con un'atmosfera carica di tensione dal primo istante, Die Young è un'esperienza adrenalinica e immersiva, un thriller che ti trascinerà in una disperata corsa per la libertà e la sopravvivenza.

Avete poco tempo per scaricarlo e giocarci (l'iniziativa copre tutto il weekend), però, e lo potete fare facilmente gratis a questo indirizzo.

A proposito di giochi gratis, non dimenticate quelli che arrivano ogni settimana tramite Epic Games Store: li trovate qui.