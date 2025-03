C'è un souls in prova gratis dalle tinte orientali

Nomadic Games ha pubblicato la demo per PC di Burning Sword: Death Sun, il suo nuovo hack ‘n’ slash ambientato in un universo wuxia.

Oltre alla demo, il team ha rilasciato un nuovo trailer e svelato i requisiti ufficiali del gioco per PC.

Il titolo punta a combinare in modo fluido il gameplay impegnativo tipico dei soulslike con l’azione frenetica degli hack ‘n’ slash, alla Black Myth Wukong (che trovate su Amazon) creando un’esperienza di gioco unica.

I giocatori potranno affrontare scenari di combattimento variegati, padroneggiare tecniche segrete di arti marziali e potenziare i propri attacchi grazie alla leggendaria Burning Sword.

Rispetto ai classici soulslike, Burning Sword: Death Sun sembra proporre un ritmo di gioco più veloce, con parate e schivate che avranno un ruolo chiave, specialmente negli scontri contro i boss.

Requisiti di sistema per PC

Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit+

Processore: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5 8600

RAM: 16GB

Scheda video: AMD RX 5700 / NVIDIA GTX 1070

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 50GB (SSD SATA da almeno 15GB consigliato)

Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit+

Processore: AMD Ryzen 5 5600X / Intel Core i5 11600K

RAM: 16GB

Scheda video: AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 3070

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 50GB (SSD PCIe da almeno 15GB consigliato)

La demo è già disponibile per il download qui, offrendo un primo assaggio del combattimento dinamico e dell’atmosfera wuxia del gioco.

Poco sopra trovate il trailer ufficiale di Burning Sword: Death Sun rilasciato durante il The MIX | Kinda Funny Spring Showcase 2025.

Restando in tema, vi ricordo che c'è un souls totalmente gratuito da scaricare via Epic Games Store: cliccate qui per farlo vostro.

Ma non solo: la mod Dark Souls Seamless Co-op è in arrivo, dopo che ha già migliorato notevolmente il multiplayer di Elden Ring e Dark Souls 3.