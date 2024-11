C'è un platform selvaggio che dovreste scaricare gratis da Steam

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

Dallo store di casa Valve abbiamo deciso di selezionare per voi Ika's Odyssey, un puzzle-platformer colorato e avvincente che vi porterà attraverso 60 livelli pieni di enigmi da risolvere e piattaforme da superare.

Ecco la descrizione di Ika's Odyssey:

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

«Prima della migrazione del suo stormo, Ika il Picchio ha perso la capacità di volare. È costretto a fare l'impossibile: percorrere il percorso della migrazione. La speranza emerge quando scopre un bambino magico di una specie estinta da tempo. Crea, arrampicati e risolvi enigmi per superare gli ostacoli in coppia in questo puzzle-platformer.»

Dopo aver perso la capacità di volare a causa di un grave incidente, Ika è costretto a percorrere a piedi il tragitto della migrazione insieme a una misteriosa creatura magica, dando vita a un’avventura unica e coinvolgente.

Ambientato in un mondo naturale e sereno, dove la civiltà umana è ormai un lontano ricordo, il gioco mescola la bellezza della natura post-apocalittica americana con una storia di amicizia e perseveranza. Ika, un tempo leader della sua colonia e abile arciere, deve affrontare le difficoltà del viaggio senza l’uso di una delle sue ali. Tuttavia, il suo incontro con la Creatura cambia tutto: questo piccolo essere, dotato di poteri magici e capacità di scalare, diventa il partner perfetto per superare ogni ostacolo.

Con 12 mondi distinti, ciascuno caratterizzato da un tema unico e concluso da un diario narrativo, e una colonna sonora originale composta da otto tracce, il gioco offre un’esperienza ricca e personale, il tutto realizzato senza l’ausilio di intelligenza artificiale generativa.

Dovrete essere veloci per riscattare Ika's Odyssey, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

