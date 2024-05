C'è un nuovo JRPG "mediterraneo" che omaggia i classici, da Final Fantasy a Golden Sun

Con un mercato dei videogiochi AAA sempre più in crisi, il mondo delle produzioni AA e indipendenti ci svela sempre più sorprese e Alzara Radiant Echoes è uno di quelli da tenere d'occhio.

Alzara Radiant Echoes è un JRPG a turni che trae ispirazione dagli amati classici del genere, tra cui Golden Sun e Final Fantasy X. Ambientato in un mondo fantastico in cui il potere dei quattro elementi si intreccia con temi di cameratismo e unione, i giocatori si imbarcheranno in un viaggio epico insieme a Kayla e ai suoi alleati.

Advertisement

Il titolo è arrivato proprio oggi su Kickstarter, con una campagna di crowdfunding che ha un obiettivo di €100mila che sta raggiungendo molto rapidamente.

Il motivo per cui Alzara Radiant Echoes sta raccogliendo soldi in fretta lo potete vedere dal trailer di annuncio:

Lo stile mediterraneo dona una ventata d'aria fresca al gioco che, pur ispirandosi ai classici, ha dalla sua un'estetica che risulta già molto riconoscibile. Ricorda un po' Enotria, il soulslike "estivo" con il suo folklore ispirato alle nostre aree geografiche, ovviamente.

E, come se non bastasse, Alzara Radiant Echoes può vantare delle collaborazioni davvero importanti, e non poco.

La colonna sonora sarà curata dal compositore Motoi Sakuraba (Dark Souls, Golden Sun) e il design dei personaggi principali dell'artista Yoshiro Ambe (Genshin Impact, Fire Emblem Heroes, Trials of Mana).

Per quanto riguarda il gameplay il video ci mostra poco, ma il team di sviluppo racconta che tra le feature principali del combat system ci sarà la possibilità di cambiare dinamicamente i personaggi in gioco, per condividere tattiche e abilità.

Come detto, la campagna di crowdfunding è già attiva mentre il gioco arriverà, se tutto va bene, nel 2026 per console e PC, con la localizzazione in italiano per i testi come possibile obiettivo finale. Se volete seguirlo trovate già la pagina su Steam, per metterlo in lista desideri.

Chissà se questo promettente Alzara Radiant Echoes possa rievocare i fasti di Sea of Stars, ultimo grande successo che rievoca i JRPG e che potete trovare su Amazon al miglior prezzo.