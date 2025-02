C'è un nuovo horror retrò ispirato ai classici Resident Evil

Lo sviluppatore Tainted Pact, in collaborazione con l’editore Assemble Entertainment, ha annunciato Flesh Made Fear.

Si tratta di un survival horror in stile retrò che trae ispirazione dai classici del genere come Resident Evil e Silent Hill (che trovate su Amazon).

Il gioco arriverà in esclusiva su PC tramite GOG, itch.io e Steam nel quarto trimestre del 2025, come riportato anche da GR.

In Flesh Made Fear, i giocatori vestiranno i panni di Natalie o Jack, membri del team d’élite Reaper Intervention Platoon (R.I.P), incaricati di una missione segreta per eliminare l’ex agente della CIA Victor “The Dripper” Ripper, uno scienziato geniale ma completamente fuori controllo.

I due protagonisti dovranno affrontare orribili creature nate dai suoi esperimenti e svelare i segreti delle sue folli ricerche (vi ricorda qualcosa?).

Il gioco presenta meccaniche tipiche dell’horror classico: controlli tank, telecamere fisse, cinematografiche immersive e una narrazione avvincente.

Gli sviluppatori dichiarano di essersi ispirati alla trilogia originale di Resident Evil, con l’obiettivo di offrire un’esperienza coinvolgente sia ai nostalgici del genere che ai nuovi appassionati.

Negli ultimi anni, il genere horror ha visto un ritorno alle origini con numerosi remake e nuovi titoli che riprendono lo stile old-school.

Accanto ai remake di Silent Hill 2, Dead Space e Resident Evil 4, si sono fatti strada giochi originali come Mouthwashing, Crow Country e Still Wakes the Deep.

Flesh Made Fear sembra inserirsi perfettamente in questo filone, cercando di unire l’atmosfera dei classici con il dinamismo dell’horror moderno. Se riuscirà a bilanciare nostalgia e innovazione, potrebbe rivelarsi una sorpresa per gli appassionati del genere.

