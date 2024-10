C'è un gioco che fonde Silent Hill e Resident Evil, e potete provarlo gratis

Un nuovo gioco horror chiamato Haunted Bloodlines sta attirando l'attenzione degli appassionati del genere.

Traendo ispirazione da classici come Resident Evil e Silent Hill (che trovate su Amazon) il titolo - sviluppato da Horrified Triangles e pubblicato da Iphigames - offre un'esperienza in prima persona ambientata in una inquietante villa.

Il gioco si distingue per la sua atmosfera opprimente e per un innovativo meccanismo di viaggio nel tempo, come riportato anche da PCGamesN.

I giocatori possono infatti usare un orologio da tasca per spostarsi avanti e indietro nelle epoche, alterando l'architettura della magione e svelando nuovi indizi per risolvere enigmi.

Questo elemento aggiunge profondità all'esplorazione e alla narrazione, che male non è.

La trama di Haunted Bloodlines ruota attorno a un dramma familiare che si dipana attraverso le generazioni. Il protagonista deve scoprire i segreti nascosti nella villa, mentre viene braccato da uno spettro terrificante.

Come in altri titoli horror recenti, il giocatore è privo di armi e deve fare affidamento sulla fuga e il nascondersi per sopravvivere.

L'ambientazione richiama apertamente la celebre Spencer Mansion di Resident Evil, con stanze elaborate e ricche di dettagli inquietanti. Allo stesso tempo, le distorsioni della realtà e i temi psicologici evocano l'atmosfera di Silent Hill.

Con il suo mix di esplorazione, puzzle e fuga da minacce soprannaturali, Haunted Bloodlines sembra offrire tutti gli ingredienti per diventare un degno erede spirituale dei grandi classici che lo hanno ispirato.

Gli appassionati del genere è meglio che tengano quindi d'occhio gli sviluppi di questo promettente progetto.

Sebbene la data di uscita definitiva non sia ancora stata annunciata, è già disponibile una demo gratuita che permette ai giocatori di assaggiare le atmosfere di Haunted Bloodlines (la trovate qui).

