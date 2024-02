C'è un gioco che unisce Starfield e Cyberpunk 2077, e potete provarlo gratis

Quando qualcuno prende una grande avventura fantascientifica e un ottimo RPG sci-fi, il mix che ne esce potrebbe essere interessante: è il caso di Universe Has No Favourites.

Se Starfield (che trovate su Amazon) è a suo modo imponente, lo stile di Cyberpunk 2077 non è da meno.

A questo punto è necessario un "incontro" tra questi universi, un incontro reso disponibile da un gioco disponibile su Steam come demo gratuita (via GamingBible).

Universe Has No Favourites è un titolo di prossima uscita che ha come protagonista un prigioniero evaso ma che ha perso la memoria, il quale cerca disperatamente di capire cosa gli sia successo.

Nel tentativo di saperne di più, Yax deve sfidare l'ignoto, affrontando pericolosi nemici nel "mondo sotterraneo tecnologico".

C'è un "mistero terrificante" da scoprire, se vi sentite abbastanza coraggiosi da unirvi a Yax all'inizio del loro viaggio. Insomma, qualcosa di interessante il gioco sembra averla per davvero.

La descrizione ufficiale recita:

Un moderno gioco d'avventura basato sul testo, con controlli punta e clicca. Basta cliccare sul link interattivo nel testo per esplorare l'ambiente, usare e raccogliere oggetti e conservarli nell'inventario. Anche i dialoghi sono una parte importante del gioco, grazie ai quali apprenderete informazioni importanti (e non) che vi serviranno per completare il gioco. Entrate in un mondo cyberpunk scritto da leggendari autori cechi di fantascienza: Jiří W. Procházka, il padre del cyberpunk ceco, autore dei romanzi di Ken Wood, e Štěpán Kopřiva, autore dell'epico Asphalt, un romanzo in cui una squadra di mercenari mette sottosopra l'inferno.

La demo consente di familiarizzare con questa avventura testuale davvero particolare, preparandovi al contempo all'uscita completa del gioco, prevista per giugno 2024.

Universe Has No Favourites sarà disponibile su Steam, sia per Windows che per Apple. Tuttavia, è possibile giocare gratuitamente alla demo già da ora, cliccando qui.

