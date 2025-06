La community di Mario Kart World si trova divisa su una questione che ha scatenato accesi dibattiti sui social media: perché alcuni personaggi iconici di Nintendo hanno ricevuto un trattamento così diverso in termini di costumi sbloccabili?

Il nuovo capitolo della serie, lanciato il 5 giugno insieme a Nintendo Switch 2, vanta un roster principale di 50 personaggi giocabili, ma la distribuzione degli outfit ha creato malcontento tra i fan. Mentre alcuni personaggi possono sfoggiare numerosi costumi alternativi, altri storici protagonisti dell'universo Nintendo sono stati apparentemente trascurati dagli sviluppatori.

La situazione più eclatante riguarda Donkey Kong e Pauline, due figure di spicco che dispongono di un solo costume sbloccabile ciascuno. Questa scelta ha lasciato perplessi molti giocatori, soprattutto considerando che personaggi come Baby Rosalina possono vantare almeno quattro outfit diversi.

Il malcontento ha raggiunto toni ironici ma significativi, con commenti che oscillano tra la delusione genuina e l'esagerazione comica. «DK ha solo due costumi? Questo gioco è ingiocabile, voglio i miei soldi indietro», ha scherzato un fan, mentre altri hanno sottolineato l'incongruenza di questa decisione di design (tramite Polygon).

Anche chi non ha intenzione di utilizzare questi personaggi ha espresso perplessità per la disparità di trattamento, auspicando futuri DLC gratuiti per correggere questa apparente ingiustizia.

E, ovviamente, c'è già chi ha tirato fuori delle teorie per i possibili DLC di Mario Kart World.

Proprio la scarsità di costumi per i citati Donkey Kong e Pauline non sarebbe casuale, ma parte di una strategia di marketing coordinata con il prossimo Donkey Kong Bananza, previsto per luglio. Non sarebbe affatto strano e molti videogiochi fanno operazioni simili, addirittura con prodotti non videoludici.

I fan hanno raccolto una serie di elementi che sembrano convergere verso un'espansione DLC pianificata. L'assenza di Diddy Kong dal roster di Mario Kart World rappresenta uno degli indizi più significativi, soprattutto dopo che il produttore Kosuke Yabuki aveva dichiarato di «non poter dire nulla al momento» riguardo a questo personaggio.

La risposta arriverà a questo punto proprio con Donkey Kong Bananza, che ha molto più da dire del previsto a quanto pare. Il tutto mentre i fan di Mario Kart World stanno prendendo confidenza con le nuove dinamiche di gioco, pur con qualche problema.