In Donkey Kong Bananza c'è una lingua segreta, per qualche motivo

Donkey Kong Bananza sarà il gioco dell'estate di Nintendo Switch 2 indubbiamente, ma i fan stanno già impazzendo dietro a un dettaglio particolare: un linguaggio segreto.

Il misterioso alfabeto degli Antichi Rotoli delle Scimmie presenti in Donkey Kong Bananza ha coinvolto molto lo youtuber 2Chrispy che, utilizzando trailer, anteprime e persino l'applicazione Nintendo Today, si è impegnato nel decifrarlo completamente.

Il processo di decifrazione è iniziato quando il content creator ha notato un dettaglio cruciale in uno dei trailer: il nome ufficiale di un oggetto di gioco, "Chip Exchange". Questo indizio ha rappresentato il punto di partenza per un'analisi meticolosa, condotta fotogramma per fotogramma, che ha permesso a 2Chrispy di identificare quasi tutti i caratteri dell'alfabeto bananas, con solo cinque simboli ancora da decifrare (tramite IGN US).

Grazie a questa scoperta, lo YouTuber è stato in grado di tradurre praticamente ogni insegna, nota e documento scritto apparso nei filmati pubblicati finora.

La sua ricerca ha rivelato messaggi semplici come "benvenuto", "fabbrica" e "ghiaccio" su vari cartelli del gioco, ma anche note più elaborate come "Messaggio. Grazie per la lettura. Qualcuno", dimostrando che gli sviluppatori hanno dedicato attenzione ai dettagli linguistici del mondo di gioco.

Potete vedere il suo lavoro nel video qui sotto:

Con l'uscita di Donkey Kong Bananza prevista per il 17 luglio, esclusivamente per Nintendo Switch 2, le aspettative sono alle stelle.

2Chrispy stesso ha espresso la sua curiosità riguardo a ciò che potrebbe essere nascosto nei testi del gioco: «Sono entusiasta di scoprire quali altri testi troveremo. Potrebbero esserci riferimenti alla storia di DK? Kong scomparsi? Qualche menzione dei Kremlings o di King K. Rool?»

Non ci resta che aspettare, quindi, mentre Donkey Kong Bananza ha almeno un altro segreto da svelare riguardo la sua natura.

Parlando di Nintendo Switch 2, la versione di Elden Ring 2 avrà dei contenuti addirittura inediti: ecco quali.