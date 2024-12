C'è chi sta creando il "vero" Silent Hill 2 Remake e potete aiutarlo

Silent Hill 2 Remake è stato un successo, nonostante lo scetticismo iniziale, ma c'è qualcuno che vuole ricreare l'esperienza originale del titolo Konami con tanto di telecamere fisse, ma ha bisogno di aiuto.

Come riporta DSOGaming, a ottobre ha cominciato a girare un video che immaginava come sarebbe stato il remake di Silent Hill 2 con angoli di telecamera fissi, come un omaggio al titolo originale amato dai fan.

Per realizzare il video in questione, il suo creatore Enveloping Sounds ha utilizzato la mod FreeCam del Universal Unreal Engine 5 Unlocker. Si tratta solo di un video concettuale, e non di una mod che si può scaricare, sfortunatamente.

Qualcuno ha ripreso quell'idea sviluppando ancora il concept, con una nuova versione di Silent Hill 2 Remake con telecamere fisse, e il progetto sembra davvero di grandissima qualità.

Le scene sono state realizzate da Rising Tides utilizzando l'attuale versione di FreeCam, ma l'autore ha espresso il desiderio di sviluppare una vera mod con angoli di telecamera fissi, ma al momento mancano le competenze di programmazione necessarie per farlo.

«Sono solo un animatore di personaggi 3D», spiega l'autore: «Non sono un programmatore e questo progetto non raggiungerà mai il suo pieno potenziale senza aiuto.»

Rising Tides ha dichiarato di voler collaborare con altri modder per realizzare questo progetto, se potete aiutarlo a «capire come funziona Unreal Engine» potete contattarlo per dare vita a questa mod nel corso del 2025.

Questo lavoro ci ricorda molto quello che è stato fatto con Resident Evil 2 Remake, che allo stesso modo è stato immaginato con le telecamere fisse ed è molto affascinante: ecco quanto.

