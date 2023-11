Call of Duty, i fan hanno scelto la mappa più bella di sempre

Call of Duty Modern Warfare 3 è da poco uscito sul mercato e lanciandoci nuovamente nella guerra in soggettiva di Activision.

L'ultimo capitolo del franchise (potete acquistarlo ) ha i suoi pro e i suoi contro.

I problemi della produzione sono riscontrabili soprattutto nella campagna per giocatore singolo decisamente sottotono.

Vero anche però che Modern Warfare 3 ha portato a casa un record relativo a tutta la cosiddetta trilogia reboot, oltre al fatto che i fan non sembrano aver tolto gli occhi di dosso dalla serie nella sua interezza.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, i fan si sono ritrovati per scegliere la migliore mappa multiplayer di sempre dell'intero franchise di COD.

Un'arena che ha sempre entusiasmato i fan per la sua verticalità e gli spazi ristretti è infatti Rust.

Sita nei deserti dell'Urzikstan in Modern Warfare 3, la mappa in questione è piccola, presenta un percorso delineato intorno alla periferia e molti container per ripararsi.

I giocatori amano Rust per diversi motivi, ma il principale sembra essere la torre al centro della mappa.

Ma non solo: ha diversi punti di accesso, può essere usata per il cecchinaggio, oltre al fatto che le passerelle sono abbastanza piccole da rendere molto acceso lo scontro a fuoco con un altro giocatore.

Un thread su Reddit di qualche tempo fa evidenzia come i fan abbiano la mappa a cuore: «Rust era una buona mappa per l'1v1 perché MW2 aveva solo poche mappe piccole (esclusi i DLC). E l'Intervention quickscoping e trickshotting era enorme all'epoca, quindi perché no?».

Questo vale ancora oggi: alcuni dei momenti migliori di gioco in multiplayer avvengono infatti su Rust, che si tratti di una serie di uccisioni in quickscoping o di un killstreak run-and-gun all'esterno della mappa.

E dato che la community insiste nel voler sfidare gli altri in un 1v1, Rust sarà sempre presente in ogni Call of Duty che si rispetti.

Chissà, quindi, che non ritorni già nel prossimo capitolo della serie. Un report esclusivo segnala infatti la possibilità concreta che Call of Duty 2024 torni nella serie Black Ops, più precisamente nella Guerra del Golfo.

Vero anche che il prossimo COD porta con sé per altro un obiettivo molto importante che a quanto pare andrà a rompere una consuetudine che è sempre stata considerata inamovibile per Activision.