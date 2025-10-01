Con l'imminente lancio di Call of Duty: Black Ops 7, previsto per il 14 novembre. Activision ha recentemente svelato tutti i dettagli durante il grande evento Call of Duty Next, rivelando un ventaglio di novità che spaziano dalle mappe multiplayer alle modalità zombie, fino alle novità previste per Warzone.

Il colosso americano ha messo in scena uno spettacolo ricco di annunci e partnership commerciali, concentrandosi principalmente sull'esperienza multiplayer e sui contenuti che accompagneranno il debutto del titolo.

Gli appassionati potranno mettere le mani sul gioco già questa settimana, grazie alla beta aperta programmata dal 5 all'8 ottobre.

L'accesso anticipato prenderà il via giovedì 2 ottobre alle 18:00 ora italiana, offrendo ai giocatori la possibilità di esplorare sei mappe dedicate alle partite 6v6. Il pre-caricamento dei file inizierà domani, primo ottobre, permettendo a tutti di prepararsi adeguatamente all'esperienza.

Le location disponibili durante la fase di test spaziano da scenari industriali a ambientazioni metropolitane. Blackheart trasporterà i giocatori su una piattaforma petrolifera al largo delle coste, mentre The Forge li catapulterà in una struttura di ricerca e sviluppo nel cuore di Tokyo.

Prodotto in caricamento

Non mancheranno l'adrenalina del centro cittadino di Toshin, i paesaggi selvaggi dell'outback australiano in Exposure, e le atmosfere gelide dell'Alaska con Imprint, una fabbrica di armi immersa tra i ghiacci.

Il lancio ufficiale porterà con sé ben 18 mappe diverse, distribuite tra le classiche sfide 6v6 e la nuova modalità Skirmish da 20v20 giocatori.

Activision ha scelto di omaggiare il passato della serie con Colossus, che richiama direttamente Black Ops 2, mentre Den offrirà l'esperienza di combattere all'interno di un castello giapponese arricchito dalla tecnologia del 2035.

Le ambientazioni più personali non mancheranno: Homestead permetterà di esplorare la casa d'infanzia di David Mason in Alaska, mentre Paranoia spingerà i confini della fantasia ricreando gli incubi della mente del protagonista.

Il supporto post-lancio prevede ulteriori sette mappe multiplayer che arriveranno con la Stagione 1, accompagnate da due mappe Survival e una mappa round-based per la modalità Zombies.

Per le armi, invece, Black Ops 7 si arricchisce di 16 nuove armi multiplayer, tra cui spicca l'M10 Breacher, un fucile a pompa che può essere caricato per ridurre la dispersione dei proiettili e aumentare la precisione nei tiri a media distanza.

Il piano di sviluppo prevede l'aggiunta di armi sia inedite che storiche della serie durante le stagioni successive al lancio, insieme a ricompense per gli accessori e sfide settimanali.

Gli appassionati di personalizzazione potranno contare su quello che Activision definisce un "grande" anno per le camo. Il sistema includerà 16 camo mastery suddivise tra multiplayer, Zombies, Warzone e modalità cooperativa, oltre a una traccia dedicata alle camo nella campagna cooperativa e numerose ricompense stagionali.

La modalità Zombies introduce la mappa round-based "Ashes of the Damned", ispirata alla leggenda del Triangolo delle Bermuda.

Gli sviluppatori hanno creato un mondo composto da luoghi storici caratterizzati da passati violenti, tutti trascinati nel Dark Ether. Janus Towers Plaza appare in rovina, mentre Black Water Cabin racconta la storia macabra di un regista horror che annegò la sua protagonista.

Per quanto concerne il battle royale di casa Activision, Warzone, accoglierà una nuova mappa Resurgence chiamata Haven's Hollow, ambientata in una piccola cittadina degli Appalachi che i fan della modalità Zombies potrebbero riconoscere.

Si tratta essenzialmente di una versione pre-epidemia di Liberty Falls, caratterizzata da nove punti d'interesse unici distribuiti in un paesaggio autunnale mozzafiato.

La mappa include una stazione ferroviaria, una villa, una segheria, un battello fluviale, un laghetto, un deposito di carbone, una fattoria e la strada principale del paese.

Haven's Hollow debutterà insieme alla Stagione 1 nel corso di quest'anno, portando nuova linfa vitale all'esperienza Warzone.