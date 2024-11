Call of Duty: Black Ops 6, arriva l'aggiornamento che risolve un po' di problemi

Dopo qualche problema e frustrazione in questi primi giorni, Treyarch dovrebbe aver risolto il bug dello schermo nero che affliggeva alcuni giocatori di Call of Duty: Black Ops 6. L’aggiornamento, disponibile già da ora, è stato applicato direttamente sui server del gioco, quindi non richiede alcun download aggiuntivo da parte degli utenti.

Oltre al glitch dello schermo nero, Treyarch ha affrontato e risolto con questo update anche altri problemi tecnici, tra cui un bug che impediva l'attivazione delle opzioni di upscaling DLSS e DLAA.

Per i fan delle partite “Free-For-All” (FFA), l'aggiornamento introduce anche una modifica nel conteggio dei punti per le vittorie, ora basate sulle eliminazioni anziché sul punteggio totale, oltre a miglioramenti generali alla stabilità del gioco.

Secondo il log dell'update (thanks, DualShockers), l’aggiornamento porta anche una gradita sorpresa per i fan storici: la celebre mappa Nuketown è ora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori. Per rimetterla sotto i riflettori, Treyarch ha lanciato una playlist “Nuketown 24/7” dove modalità classiche come Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination e Hardpoint sono sempre giocabili sull'iconica mappa.

Oltretutto, sono stati anche attivati dei bonus doppi XP e doppi XP arma, che vogliono velocizzare lo sblocco di accessori e oggetti in-game.

Il debutto di Call of Duty: Black Ops 6, il primo da quando Activision Blizzard è passata sotto l'egida di Xbox, ha visto il titolo debuttare direttamente anche su Xbox Game Pass Ultimate.

I numeri, per ora non resi noti, sarebbero positivi secondo il CEO di Microsoft Satya Nadella, che ha parlato di record infranti da questa nuova release, in particolare per il numero di giocatori nel day-one e il numero di giocatori totali – un dato al quale, sicuramente, avrà fatto molto bene proprio l'approdo su Game Pass.

Il gioco è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S.