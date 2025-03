Call of Duty 2026 potrebbe avere una feature controversa

Le linee di demarcazione tra i franchise di Call of Duty stanno per essere ridisegnate, secondo recenti indiscrezioni che stanno creando scompiglio nella comunità dei giocatori.

Quello che per anni è stato un confine ben definito tra le serie Black Ops (che trovate su Amazon) e Modern Warfare potrebbe presto dissolversi, con l'introduzione di meccaniche di gioco condivise che andrebbero a snaturare l'identità distintiva di quest'ultima.

I fan più accaniti della serie Modern Warfare, nota per il suo realismo e l'approccio "boots on the ground", stanno già manifestando il loro disappunto per quella che appare come una svolta radicale nella direzione creativa del franchise.

Secondo quanto riportato dal noto leaker su X "The Ghost of Hope", Call of Duty 2025 sarà un nuovo capitolo della serie Black Ops (presumibilmente Black Ops 7), sviluppato come di consueto dal team di Treyarch.

La vera sorpresa riguarda invece Call of Duty 2026, che dovrebbe essere Modern Warfare 4, prodotto da Infinity Ward. Entrambi i titoli condividerebbero caratteristiche di gameplay finora esclusive del mondo Black Ops, come il wall running e l'omnimovement.

La reazione dei fan di Call of Duty, in particolare dei fedeli seguaci della serie Modern Warfare, non si è fatta attendere. «Joe Cecot [direttore di Infinity Ward] deve aver sofferto quando gli hanno detto di implementare quel tipo di movimento», ha commentato un fan. «Sicuramente cercheranno di compensare in qualche modo per abbassare il divario di abilità tra i giocatori».

Un altro appassionato ha espresso preoccupazioni più radicali: «Allora fallirà. Nessuno vuole questo. La maggior parte vuole solo riavere l'esperienza originale di Warzone. Basterebbe renderlo simile a MW19 e darci la OG Verdansk per fare il pieno di incassi. Non è difficile».

Questa omogeneizzazione delle meccaniche di gioco rappresenta una novità assoluta per il franchise, da sempre caratterizzato da sottoserie con personalità ben distinte.

Modern Warfare ha costruito la sua reputazione su un'esperienza di gioco più pesante, realistica e ancorata al terreno, mentre Black Ops ha spesso sperimentato con movimenti più acrobatici e futuristici.

Resta da capire se questa presunta omogeneizzazione sia frutto di una strategia commerciale per semplificare lo sviluppo o se rappresenti una risposta alle richieste di mercato. Se confermata, questa direzione potrebbe segnare un punto di svolta fondamentale nella storia del franchise Call of Duty.