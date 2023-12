Calendario dell'avvento di SpazioGames: scopri l'offerta del 12 dicembre

Il periodo natalizio si avvicina, portando con sé l'incertezza su cosa regalare alle persone care, inclusi noi stessi. Se state cercando idee interessanti e originali per i regali di Natale, vi invitiamo a consultare la nostra selezione di consigli, adatti a tutte le preferenze e budget. Quest'anno abbiamo introdotto una novità per facilitare i vostri acquisti: il nostro Calendario dell'Avvento.

Simile ai tradizionali Calendari dell'Avvento, che ogni giorno di dicembre svelano una sorpresa fino al 25, anche il nostro vi offrirà ogni giorno una promozione speciale. Continuiamo questa nuova tradizione di SpazioGames con Super Mario RPG, il recente videogioco di casa Nintendo che mescola il mondo di Mario e quello dei giochi di ruolo: ora potete comprarlo a soli 47,90€, con uno sconto del 20% sul prezzo abituale – e, come sapete, sui giochi Nintendo questa è una vera eccezione.

Super Mario RPG, chi dovrebbe acquistarlo?

Nato originariamente su Nintendo GameCube, Super Mario RPG è arrivato da poche settimane sul mercato, proponendo un mix peculiare: quello tra il mondo di Mario, Peach e compagni e delle meccaniche da gioco di ruolo a turni classico, che andavano molto in voga nell'epoca in cui il gioco venne immaginato per la prima volta.

Il lavoro di aggiornamento svolto da Nintendo per portare Super Mario RPG su Nintendo Switch è stato davvero maiuscolo, poiché si è occupata sia delle migliorie tecniche che di quegli affinamenti all'esperienza di gioco che sono serviti a rendere l'esperienza attuale e godibile.

Parliamo quindi di un videogioco che è un'ottima idea regalo per chi ha scoperto Mario da poco, magari con il film arrivato al cinema, ma anche per chi è un fan di lungo corso dell'idraulico più famoso dei videogiochi, e potrebbe essersi perso a suo tempo questo divertente spin-off.

Nella nostra recensione, Valentino Cinefra ha definito Super Mario RPG «un'operazione sontuosa, che rievoca un pezzo di storia videoludica, con un remake fedele in maniera sorprendente».

