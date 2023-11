Bundle Xbox Series X + Diablo IV in SUPER SCONTO: lo paghi solo 424€

Scoprite il bundle Xbox Series X + Diablo IV su Amazon in occasione del Black Friday è ora disponibile a soli 424,99€ invece di 477,90€. Con uno sconto dell'11%, ti aspetta un mondo di avventure e combattimenti epici, tempi di caricamento rapidissimi e grafica 4K ultra-realistica. Afferrate questa fantastica offerta, disponibile solo su Amazon.

Bundle Xbox Series X + Diablo IV, chi dovrebbe acquistarla?

Questo bundle è ideale per gli appassionati di action RPG e per chi è affascinato dalle tematiche oscure e dalla lotta tra bene e male. Perfetto per chi cerca un'esperienza di gioco avvincente con una trama profonda e ricca di dettagli intriganti. Il bundle è pensato per chi desidera qualità grafica elevata e tempi di caricamento rapidi, nonché per chi ama affrontare sfide in compagnia, riconquistando città e esplorando ambienti tenebrosi.

Con Xbox Series X + Diablo IV potrai elevare la tua esperienza di gioco grazie alla potenza della console. Con 12 teraflop di potenza grafica, la Xbox Series X vi permetterà di vivere Diablo IV in una risoluzione 4K straordinariamente realistica. L'unità SSD da 1TB assicura tempi di caricamento velocissimi, permettendovi di immergervi in un vasto mondo aperto supportato dalla Xbox Velocity Architecture.

Questa offerta rappresenta una fantastica opportunità per ottenere un bundle di alta qualità a un prezzo vantaggioso. La combinazione dell'esperienza di gioco offerta da Xbox Series X e la trama coinvolgente di Diablo IV garantiscono ore di divertimento di alto livello. Il bundle include extra e l'opzione di aggiungere Xbox Game Pass Ultimate per continuare a vivere nuove avventure.

