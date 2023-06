Bundle Xbox Series X con Diablo IV già in sconto!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un'offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il nuovissimo bundle di Xbox Series X con Diablo IV a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Solitamente, il bundle di Xbox Series X con Diablo IV viene venduto a 559,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 499,90€, con un risparmio reale di 60€. Si tratta di un'occasione eccezionale per portarsi a casa un ottimo bundle a prezzo scontato!

Questo pacchetto esclusivo include una copia del gioco Diablo IV, che può essere giocato sia su Xbox One che su Xbox Series X|S. Insieme al gioco, riceverete anche la Cavalcatura Portaluce e la sua relativa Armatura, il Mantello della Fede.

Le sorprese, però, non finiscono qui. Infatti, oltre al gioco e a questi accessori esclusivi, il pacchetto include anche altre chicche: avrai le Ali di Inarius e la simpatica mascotte Inarius Murloc per il gioco Diablo III. Inoltre, per gli appassionati di World of Warcraft, il bundle offre la Cavalcatura Amalgam of Rage. Infine, per Diablo Immortal, è incluso il set cosmetico Oscurità Alata Bruna.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 9, abbiamo affermato che "la ricerca della Figlia dell'Odio, madre di Sanctuarium, è un'avventura unica e coinvolgente che non mancherà di appassionare sia i fan storici del franchise che i nuovi adepti, visto che Diablo IV è seriamente rivolto anche a chi non ha mai toccato un capitolo della saga Blizzard in vita sua".

