Bundle PS5 + Call Of Duty MW II a meno di 500€! Vero affare!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un'offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il bundle di PS5 con Call Of Duty Modern Warfare II a un prezzo assolutamente da non lasciarsi scappare! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Solitamente, il bundle di PS5 con Call Of Duty Modern Warfare II viene venduto a 599,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 499,99€, con uno sconto di 100€.

PlayStation 5 ha introdotto numerose innovazioni che hanno reso il gioco più coinvolgente ed emozionante. Tra queste, la più evidente è l'adozione di un'unità a stato solido (SSD), che ha ridotto o addirittura eliminato i tempi di caricamento, consentendo ai giocatori di passare da un'azione all'altra quasi istantaneamente.

Inoltre, la PS5 si distingue per il suo innovativo controller, il DualSense, progettato per potenziare ulteriormente l'esperienza di gioco con una serie di caratteristiche innovative. Il DualSense offre un feedback tattile avanzato che permette ai giocatori di sentire fisicamente un'ampia gamma di sensazioni.

